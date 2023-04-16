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16 Nisan Pazar sabahında Bitcoin 30.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Bazı altcoinlerin fiyatı uçtu. Bitcoin’in güçlü destek bölgelerini tuttuğu dönemlerde bu tarz hareketler yaşanabiliyor. Peki kripto paralarda son durum ne? Yatırımcıları ilerleyen saat ve günlerde neler bekliyor? İşte detaylar.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 30.345 dolardan alıcı buluyor. Fiyat son 24 saatte 30.120 dolara kadar düşse de BTC güçlü duruşunu sürdürüyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti düşmeye devam ediyor. Bu durum altcoinler için daha fazla yükselişin sinyali olabilir. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,27 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Artan kümülatif piyasa değeri ve düşen BTCD bugün sabah ivme kazanan rallileri açıklıyor. Özellikle Ethereum’un son yaşadığı ralli BTCD’nin 48 seviyesindeki dirençten dönmesine yardımcı oldu.

Hafta sonu alışık olduğumuz durumlardan biri azalan hacimlerdir. Yine beklendiği üzere hacimler düştü ve 33 milyar dolar seviyesine geriledi. Ethereum (ETH) ve BTC için son 24 saatte hacim %42 oranında azaldı.

OAX, BNX, ID, CTSI, ONT ve Altcoinler

BTC ve ETH hacimdeki %42’lik düşüş altcoinlerin çoğunda tam tersi, bu da büyük rallilerin yakında başlayabileceğini söylüyor. 2 devden uzaklaşan yatırımcılar altcoinlere yöneliyor. Bu sabah OAX, BNX, ID, CTSI, ONT yatırımcıları çift haneli yükselişle güne başladı. OAX Coin fiyatı bugün %74 oranında arttı ve BNX %20’yle onu takip etti. ID, CTSI, ONT ve VGX gibi altcoinler %10’un üzerinde artış yaşadı. Son ralliyle birlikte OAX Coin 35 milyon dolarlık piyasa değeri eşiğini geçti. Günlük işlem hacmi ise %2700 artışla 186 milyon dolara sıçradı.

BitMEX kurucusu Hayes birkaç gün önce yaptığı paylaşımda artık altcoin sezonunun başladığını ve devasa ralliler göreceğimizi söylemişti. Haklıymış demek için erken fakat bu tarz hızlı yükselişler yatırımcıları heyecanlandırıyor. Her boğa sezonu bu tarz yükselişlerle başlar ve insanlar para kazanmaya başladıkça kripto paralara küsen veya mesafeli olan insanlar oyuna geri döner. Herkes kendini yatırım gurusu olarak görene kadar yükseliş sürer ve 2021 sonunda olduğu gibi zirve noktadan düşüş başlar.