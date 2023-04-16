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  •   OAX Coin Nedir? OAX Neden Yükseliyor, Alınır Mı? Binance Borsasının Yıldızı Oldu!

OAX Coin Nedir? OAX Neden Yükseliyor, Alınır Mı? Binance Borsasının Yıldızı Oldu!

Altcoinin fiyatı önemli ölçüde arttı. Yatırımcıları heyecanlandıran yükseliş birçoğunu cezbetti ve oyuna dahil oldular.
09:39
16 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünün yıldızı net biçimde OAX Coin oldu. Binance borsasında en fazla yükselen altcoin yazı hazırlandığı sırada OAX Coin’di. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Kripto para yatırımcıları neden OAX Coin alıyor? Güncel veriler ışığında merak ettiklerinizi cevaplandırıyoruz. İşte OAX Coin hakkında bilmeniz gerekenler.

OAX Coin Neden Yükseliyor?

Öncelikle yatırımcıların çoğu onu OAX Coin olarak isimlendirse de bu bir tokendir. İşlem hacmi son 24 saatte %2729 oranında arttı ve ilgi artmaya devam ediyor. Hacim 190 milyon doları aştı. Bitcoin ve Ethereum’un %40’ın üzerinde hacim kaybettiği dakikalarda OAX Token adeta şov yaptı. Bugün erken saatlerde 03:30’da başlayan yükseliş 04:00’a kadar sürdü. Ardından sabah 06:30’da fiyatın 0,5377 dolara kadar sıçradığını gördük. Sadece birkaç saat önce OAX Token 0,32 dolardan alıcı buluyordu.

Yükselişin mantıklı bir gerekçesi yok. Polkadot ekosistemindeki altcoin spekülatif bir rallinin ortasında gibi görünüyor. İlerleyen saatlerde işlerin tersine dönmesi şaşırtıcı olmaz. Bundan dolayı yatırımcıların ani düşüş ihtimaline karşı hazırlıklı olması ve stop seviyelerini iyi ayarlaması gerekiyor.

OAX Coin Yorum

Kısa vadede 0,28 dolar üzerinde tutunan fiyatın teknik olarak yükselişini sürdürmesi muhtemeldir. Fiyat dün öğlen saatlerde bu bölgeyi aştıktan sonra yükseliş ivmesini artırdı. Binance borsasındaki ATH seviyesi 0,58 ve fiyat şimdilik 0,54 dolardan döndü. Buna göre 0,327 dolar desteğine sarktığını görebiliriz. Artan hacim ve halen güçlü kalan fiyata bakarsak önümüzdeki saatlerde 0,48 dolar üstünde tutunan fiyat yeni bir zirve oluşturabilir.

OAX Coin Nedir?

Binance, Gate ve birkaç borsada işlem gören altcoin çok yeni bir proje değil. OAX Vakfı, 2017 yılında faaliyete başladı. DeFi alanındaki zorlukları gören ekip bu konuda çözümler üretiyor. Piyasaya sürdükleri birkaç araç var. Örneğin Notifs portföyünüzü izlemenizi sağlıyor. Layer 2 Exchange (L2X) protokolü açık kaynaklı olarak yayınlandı. Polkadot ağındaki parachainler için bazı açık kaynak projeler de yayınladılar.

Ancak OAX Vakıfının devasa ölçekli muhteşem işler yaptığını söylemek güç. İlk bölümde de bahsettiğim gibi fiyatın spekülatif bir rallinin ötesine gitmesi zor görünüyor. Yatırımcıların temkinli hareket etmesi lehlerine olacaktır.

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