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Son 1 yıldır iddialı tahminlerinden kazanç elde etmeyi başaran ünlü kripto analisti bugünlerde uyarıyor. Kasım ayında dibi doğru tespit eden isim büyük kitleler korku ve paniğin içindeyken rahatlıkla alım yaptı. Şimdiyse herkesin yükselişe geçtiği bir ortamda iddialı tahminini açıklıyor. Zaman onu yeniden haklı çıkacak mı?

Kripto Para Analisti Yorum

Zaman insanları hep haklı çıkarmaz ve belki de Kasım ayında doğru pozisyon alan bu uzmanın son analizinin başarısız olduğunu göreceğiz. Ancak zaman birilerini haklı çıkarmadan önce farklı görüşleri incelemek faydalı olabilir. Nicholas Merten bunlardan biri ve Kasım ayında yaptığı tahmin birçok yatırımcıya kazanç getirdi. DataDash’ın sunucusu Nicholas Merten, son piyasa değerlendirmesinde Bitcoin‘in son dalgalanmasının, kripto piyasalarında “aşırı coşku” yayıldıkça bir rahatlama rallisi tuzağı olduğuna inandığını söylüyor.

Ünlü analiste göre fiyat yakında 29.000 dolara doğru koşacak ve geç yükselişe geçenler kaybedecek. Merten son piyasa dibini doğru gördüğü için %100’ün üzerinde kazanç elde etmişti.

“Kurulumlar önünüze gelene kadar beklemek istiyorsunuz. Son döngü sırasında bir önceki destek cebine girdiğimiz için nihayet şimdi bir tane var. Bunun, özellikle Bitcoin‘in fiyatında %100’lük bir hareketin ardından direnç olarak hizmet etme şansı çok yüksek. Bu tür bir rahatlama rallisini kısa yoldan satın almak istiyorum.”

Yıllara Göre Bitcoin Analizi

Merten’e göre Bitcoin, bazılarının öne sürdüğü gibi 2019’daki fiyat hareketinin izinden gitmeyecek. Yaklaşık dört yıl önce Bitcoin sadece birkaç ay içinde %300’lük bir ralliye tanık olmuştu. Birçok popüler isim yine benzer bir süreç yaşayacağımızı düşünüyor ve güncel fiyat grafiğini o döneme uyarlamaya çalışıyor.

“Muhtemelen son döngüde yaşadığımız aynı hiperbolik, hızlı toparlanmayı tekrarlamayacağız, en azından o ölçüde, kabaca konuşursak %300’lük bir hareket görmeyeceğiz. Aşağıdan yukarıya, bu Bitcoin’in fiyatında büyük bir genişlemeydi, daha uzun bir süre boyunca devam eden çok daha büyük bir hareketti. Şimdiye kadar yaklaşık %100’lük bir hareket gördük. Bu yüzden insanların bu karşılaştırmayı yapmasından gerçekten hoşlanmıyorum. Yüzdesel olarak çok daha adil olduğunu düşündüğüm ve şu anda yaşadığımız şeyle daha alakalı olan şey, bu ayı piyasası sırasında sürekli olarak oynanan aynı rahatlama ralli tuzağıdır.”

Peki geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında Nicholas Merten hangi dönemle mevcut ralliyi eşleştirebiliyor?

“Burada çok iyi tekrarlıyor olabileceğimiz modele dikkat edin, 2021 Haziran’ında burada olan döngü ortası düzeltme diplerinden %139’luk bir hareket. Ve yaklaşık 20 hafta içinde, Bitcoin’in %139’luk bir ralli yaptığını, ancak herkesin süper döngüye, doların çöküşüne ve Bitcoin’in 100.000 dolara doğru gidecek süper varlık olduğuna ikna olduğu bir zamanda geri düştüğünü gördük. Sonra ne oldu? Acımasız bir ayı piyasasına, birkaç aylık bir düşüş trendine girdik.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların üzerinde bulunuyor.