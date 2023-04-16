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Kripto para topluluğunun bir bölümü en kötüsüne odaklanmıştı ancak öyle olmadı. Hatta pozitif bir hava hakim. Shapella sonrasında DeFi alanında işler daha da iyi gidiyor. Üstelik endişelenilen satış dalgasını da henüz görmüş değiliz. Peki hangi altcoinler bu süreçte dikkat çekiyor?

Ethereum Son Durum

Son yükseltmenin büyük bir satış dalgası oluşturacağına dair endişelenenler yanıldı. Etheruem ağ yükseltmesinden sonra toplu satışların getirdiği bir fiyat erimesi görmedik. Dahası sonuç beklenenin tam tersi oldu. Perşembe ve Cuma günleri büyük miktarlarda ETH’nin stake edilmemesine rağmen, işlem fiyatı on bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmak için canlı kaldı. UNI ve AAVE gibi önemli DeFi tokenlarının fiyatı da genel piyasanın Shapella yükseltmesine verdiği iyimser tepkiyi yansıtıyor. Her iki varlık da fiyatının arttığını gördü.

Ethereum ekosistemini daha da büyütecek son güncelleme buradaki DeFi platformlarına da pozitif katkı sağlayacak. Yazı hazırlandığı sırada kilitli 17,915 Milyon ETH vardı. Bu rakam 561 bin validatörün yıllık %4,6 ARP için kilitlediği devasa birikimi temsil ediyor. ETH çekimleri yavaşladı ve uzun vadede altcoin kralının pozitif performans göstereceğini düşünenler bir süredir devam eden deflasyonist yapı da hesaba katıldığında kendilerince doğru olanı yapıyor.

DeFi Altcoinleri

UNI fiyatı haftalıkta %4’ün üzerinde arttı ve 3,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle konumunu koruyor. LDO Coin ise shapella coşkusunun ardından yaşadığı ralliyi 3 dolar ve ötesine taşıyamadı. Ancak gelecekte stake için artan ilginin RPL ve LDO için pozitif sonuç doğurması bekleniyor. AAVE Coin haftalıkta %7’ye yakın artış yaşadı, DeFi alanının yapı taşlarından olan bu altcoin ilgi görmeye devam ediyor. RPL Coin şimdilik LDO’dan daha iyi performans gösteriyor. Haftalıktaki %18 kazancını koruyor ve yazı hazırlandığı sırada 53 dolardan alıcı buluyordu.

DeFi altcoinlerin güncel piyasa değeri 59,3 milyar dolar, ancak işlem hacmi 3,6 milyar dolara düştü. Bu düne göre %35’lik bir erimeyi temsil ediyor. Hafta sonu oluşunun da bu kayıpta payı büyük. Nitekim kripto paraların kümülatif işlem hacmi de 34 milyar seviyesine geriledi.