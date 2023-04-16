Fikirler çoğu zaman kulağa harika gelebilir ancak pratikte o kadar da harika çalışmayabiliyor. DAO bunun bir örneği.

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Bugünlerde Arbitrum (ARB) token fazlasıyla popüler ve haklı gerekçeleri var. Son gelişmeler epey ses getirdi. DAO anlatısı başlangıçta bugün olduğundan çok daha farklıydı. İçi boşaltıldı mı? Veya hepsi bir yutturmacadan mı ibaret? Son olaylar yatırımcıların ikiye bölünmesine neden oldu. Arbitrum oylamasındaki son gelişmeler ve etkileri.

ARB Coin Neden Yükseldi?

Arbitrum‘un DAO Hazinesine 700 milyon ARB yönetişim tokeninin iadesini isteyen tartışmalı bir teklif, dün ezici çoğunlukla reddedildi. AIP-1.05 İyileştirme Teklifi, Arbitrum Vakfı’nın Mart ayında topluluk onayı olmadan fon aktarmasının ardından sunulmuştu. AIP-1.05, alınan toplam oyların %84’ünü temsil eden 118 milyon oyla reddedilirken, toplamın yaklaşık %14,5’ini oluşturan 21 milyon ARB tokenı teklif için oy kullandı.

Oylanan önerinin detayları şuydu;

“Arbitrum hizmet sağlayıcısının ya da Vakfın değil, yönetişim sahiplerinin nihayetinde DAO‘yu kontrol ettiğini göstermek için sembolik bir jest olarak varlıkların iadesi”.

Öneri, Vakıftan tokenları iade etmesini istiyordu. Yönetişim forumunda, 4,8 milyon ARB tokenine sahip bir balina, bu teklifi gereksiz olarak gördüğünüz yazdı. Ona göre bu adım Vakfın “Arbitrum ekosisteminin büyümesini destekleme” yeteneğini geciktirecek ve sadece bir güç oyunu olarak hizmet ediyordu.

Fiyat dün oylama sonuçlanana kadar piyasadaki genel pozitif hissiyat nedeniyle yükseldi. Ancak yönünü tekrar aşağı çevirdi. Bardağın dolu tarafına bakarsak Vakıf bu tokeni zaten faaliyetlerinde harcamak için kullanacaktı. Tek sorun buradaki iletişim hatalarıydı ve topluluğun bir kısmı onları cezalandırmak istedi.

Ademi Merkeziyetçilik Hikayesi

Evet, bugünlerde ademi merkeziyetçilik bir hikâyeden öteye gidemiyor. DAO’lar tıpkı bugünkü dünya düzenine benzer bir yapıda temelini oluşturuyor. Balinalar sayı bakımından fazla ancak sermaye gücü açısından zayıf olan topluluğun büyük bölümünden daha fazla söz sahibi olabiliyor. Yani balinaların DAO’ların geleceğinde nasıl bir etkiye sahip olacağı hususu üzerine düşünülmesi gerekilen önemli bir konu. Peki balinalar bu konuda ne düşünüyor? Teklife karşı 18 milyon ARB token ile oy kullanan bir başka balina ekosistemde ademi merkeziyetçiliği ve ilerlemeyi teşvik etmek için dengenin gerekli olduğunu yazdı.

“Ademi merkeziyetçiliği savunmak ile ekosistemdeki ilerlemeyi engellemek arasında sağlamaya çalışmamız gereken bir denge var. İdeal şekliyle ademi merkeziyetçiliğin henüz bu sektörde görülmediğine inanıyorum.”

Arbitrum‘un topluluğu ve Vakfı, faaliyetlerini finanse etmek için yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ARB token yatırımı çağrısında bulunan Vakfın yönetişim önerisi AIP-1 konusunda bir anlaşmazlık yaşıyor. Topluluğun tepkisiyle karşılaşan Vakıf daha sonra AIP-1’in bir teklif değil, bir onay olduğunu söyledi. Üstelik tokenlerin bir kısmı çoktan satıldı.