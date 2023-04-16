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Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, 1 haftada en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri
12:46
16 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta başında kaydettiği yükselişler ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydetti ve 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle hafta içinde yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin (BTC), 30.000 Dolar Seviyesini Aştı

Hafta başında yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar seviyesini üzerine çıktı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 doları aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta başında değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre hafta içerisindeki yükselişin ardından 1,28 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum (ETH), Shanghai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesi ve kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer artışı kaydederek hafta içerisinde 2100 dolar seviyesini aştı. Ayrıca yükseliş ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de hafta içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri sırasıyla INJ, ARB, RNDR, OKB ve ROSE oldu. Piyasa değeri yüksek kripto varlıklar arasında haftalık bazda yüdesel olarak en çok yükselen kripto para birimi olan INJ, %50’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek listenin birinci sırasında yer aldı. Öte yandan sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan ARB ve RNDR ise bu süreçte %40’a yakın yükselişler kaydetti.

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