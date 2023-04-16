Bu olayın kripto paralara etkisi ne olacak? ABD dolayı bitiyor söylemleri ne kadar inandırıcı?

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Kripto para yatırımcıları güzel bir 2023 geçirse de birilerinin bu yıl huzuru fazlasıyla kaçtı. İşler karmaşıklaşıyor. ABD bankacılık krizinin etkileri zayıflamış görünse de eski ABD Hazine Bakanı Paulson farklı düşünüyor. Üstelik geleceğe dair tahminleri de yatırımcıları endişelendirecek cinsten. Peki önümüzdeki dönemde yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paraların Geleceği

Financial Times’a verdiği yeni röportajda Eski ABD Hazine Bakanı Hank Paulson, mevduat sahiplerinin bu yıl şu ana kadar bankacılık sisteminden yaklaşık 1 trilyon dolar çektiğini söylüyor. Paulson, küçük ve bölgesel bankaların şimdi sermayelerini korumaya odaklandıklarını ve kredi hizmetlerini ciddi şekilde sıkılaştırdıklarını, bunun da ekonomiyi muhtemelen resesyona sürükleyeceğini söylüyor.

“Sermaye piyasaları iki ya da üç haftalığına kapandı. Şimdi açılıyorlar ama eskisi kadar değil. Dolayısıyla, kredilere ne olduğuna bakarsanız bir resesyon görmemizin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum.”

Paulson geleneksel borçlanma ve kredi verme biçimlerinin düzenlenmiş bankacılık sisteminin dışına kayacağını, bunun da daha fazla belirsizliğe ve potansiyel paniğe yol açacağını öngörüyor. Eğer bir resesyon görürsek bu kripto paralar için belirsiz sonuçlar doğuracak. Eğer kripto yeniden hisse senetlerini yüksek korelasyonla izlerse resesyon ona düşüş getirecektir. Fakat 1 trilyon dolarlık kaçışın kripto para, altın gibi varlıklarda yükselişi getirdiğini düşünürsek bir sürpriz de görebiliriz.

ABD Doları Bitiyor Mu?

Kasvetli ekonomik görünümün ortasında Paulson, küresel ekonomik izolasyonun artık ABD için ciddi bir risk olduğunu söylüyor. Ona göre ABD’nin önünde büyük bir zorluk var ve rakipleri çalışmalarına hız verdi.

“Çinliler ABD’nin kendilerini kontrol altına almaya çalıştığını savunuyor ve Çin halkı da buna kesinlikle inanıyor. Dünyaya ve Amerikalı CEO’lara Çin’in yeniden iş yapmaya açık olduğunu söylüyorlar. Eğer Amerika Çin ile ticareti ve yatırımı kısıtlama konusunda çok ileri gider ve müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yapmak istediklerinin çok ötesine geçersek, bunun sonucu ABD’yi izole etmek olacaktır. Bu tehlikeli bir durum… Kongre’nin Çin’in göreceli gücünü, Çin’in kalıcılığını ve Çin’in diğer pek çok ülkeyle olan ilişkisini hafife aldığına dair endişelerim var.”

Çin ve BRICS olarak bilinen ekonomik olarak birbirine bağlı bir grup ülke ABD dolarını devre dışı bırakacak veya onun küresel ölçekte gücünü zayıflatacak yeni bir para birimi üstünde çalışıyor. Fakat şimdilik tüm para birimleri dolara endeksli yaşamaya devam ediyor. Muhtemelen ABD’nin askeri ve siyasi gücünü kaybetmeden doların hakimiyetinin biteceğine inanmak komik olacaktır.