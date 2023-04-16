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ABD’li Hedge Fonu Yöneticisi, Bitcoin’i Hedef Aldı: “Altına Karşı Zayıf Bir Alternatif”

ABD'li yatırımcı Ray Dalio, yakın tarihli bir YouTube röportajında lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
15:30
16 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li hedge fonu yöneticisi ve yatırımcı Ray Dalio, yakın tarihli bir YouTube röportajında lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Dalio, BTC’de son aylarda devam eden yükselişlere karşın kripto para birimleriyle ilgili fikirlerinin değişmediğini ifade ederek risk vurgusu yaptı ve yatırımcıları uyardı.

ABD’li Yatırımcıdan Bitcoin Yorumu

 

Yakın tarihli bir YouTube röportajında lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili düşüncelerini paylaşan ABD’li hedge fonu yöneticisi ve yatırımcı Ray Dalio, BTC’nin son aylarda kaydettiği yüksek oranlı değer artışlarına rağmen lider kripto para birimi ile ilgili fikirlerinin değişmediğini dile getirdi. Dalio, Bitcoin’deki yüksek fiyat volatilitesine vurgu yaptı ve BTC’nin hala güvenilir bir değer saklama varlığı olamadığını öne sürerek Bitcoin’in altına karşı oldukça zayıf bir alternatif olduğunu belirtti.

Kripto Para Birimleri Üzerindeki Düzenleyici Baskı Artacak mı?

Son dönemde çok sayıda kripto şirketinin iflas etmesi ve çok sayıda kripto platformunun karşı karşıya kaldığı güvenlik ihlalleri, dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumların da regülasyonlara yönelik çalışmalarına hız kazandırmasına neden oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere birçok düzenleyici kurum, bu süreçte çok sayıda kripto şirketine ilişkin yeni soruşturmalar başlattı.

ABD’li hedge fonu yöneticisi ve yatırımcı Ray Dalio, halihazırda kamuoyunda bir tartışma konusu olan kripto para düzenlemelerine de değindi. ABD Doları ve Euro gibi itibari para birimlerine ek olarak merkez bankalarının önemli miktarlarda altın rezervlerine sahip olduğunu belirten Dalio, BTC’nin merkez bankalarının tercih ettiği bir rezerv varlık olarak tercih edilmediğini ve Bitcoin’in altına karşı oldukça zayıf bir alternatif olduğunu öne sürdü. Üstelik Dalio, ilerleyen zaman dilimlerindeki olası gelişmeler ile birlikte kripto para birimlerinin düzenleyiciler tarafından yasa dışı ilan edilme riskiyle dahi karşı karşıya kalabileceklerini dile getirerek olası ihtimallere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. ABD’li hedge fonu yöneticisi ve yatırımcı Ray Dalio, Bitcoin’in boyutuyla orantısız bir volatiliteye sahip olduğunu ve bu sebeple büyük bir varlık olamayacağını dile getirdi.

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