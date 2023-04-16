Ripple (XRP) her gün gelişmeye devam ederken bir yandan da bitmek bilmeyen SEC davası ile mücadele etmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler!

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Mastercard, finans kuruluşlarının tüketiciler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) de dahil olmak üzere müşterileri için zahmetsizce uluslararası ödeme yapmalarını sağlayan çığır açan bir araç olan Cross-Border Services Express’i tanıttı.

Küresel Pazarlara Erişim

Sınır ötesi ödeme olanaklarının geliştirilmesine yönelik talep artarken, bu dijital öncelikli deneyim, dünya çapında para göndermek veya satıcılara ödeme yapmak için hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Cross-Border Services Express, Mastercard’ın mevcut tekliflerini özelleştirilebilir ve basit bir dijital ağ kullanarak geliştiriyor. Ayrıca uyumluluk ve mevzuat ihtiyaçlarını karşılamak için tamamlayıcı araçlar da içeriyor. Mastercard Transfer Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alan Marquard’a göre bu hizmet sınır ötesi ödemeler için seçenek, erişim ve şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

Finansal Kurumlar Güçlenecek

Katılımcı finans kuruluşları artık müşterilerine dünya nüfusunun %90’ını kapsayan 100’den fazla pazarda 60’tan fazla para biriminde uluslararası ödeme sunabiliyor. Hizmet, fonları banka hesaplarına, mobil cüzdanlara, kartlara ve nakit ödeme noktalarına tam bir şeffaflık ve öngörülebilirlikle ulaştırıyor.

Cross-Border Services Express, finans kuruluşlarının pazara daha hızlı girmesini, işlem riskini azaltmasını ve tüketiciler ile KOBİ’ler için modernize edilmiş bir ödeme deneyimi sunmasını sağlıyor.

Önde gelen fintech’ler Fable FinTech ve Payall Payment Systems ile işbirliği yapan Mastercard, müşterilerin dijital deneyimlere yönelik artan beklentilerini karşılamak için sorunsuz bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bir Ripple ortağı olan Fable FinTech, yerleşik ağından yararlanarak bu işbirliğini daha da güçlendiriyor.

KOBİ’ler için korlukların ele alınması konusunda dijital ödemelerin güçlü büyümesine rağmen, şeffaflık ve maliyetlerle ilgili zorluklar devam etmekte. Mastercard’ın 2022 Sınırsız Ödemeler Raporu, KOBİ katılımcılarının %39’unun sınır ötesi ödemelerin tedarik zincirlerini yavaşlattığını iddia ettiğini ve dörtte birinin ödeme sürelerindeki belirsizlik nedeniyle tedarikçilerin kendileriyle çalışmayı reddettiğini bildirdiğini ortaya koyuyor.

Cross-Border Services Express, finans kuruluşlarının KOBİ’lere uluslararası ödemeler için güvenilir, verimli ve dijital bir çözüm sunmasını sağlayarak bu sorunları ele almayı amaçlıyor. Mastercard Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jane Prokop, çalışanlarına, tedarikçilerine ve ortaklarına hızlı ödeme yapmaları gereken KOBİ’ler için para akışını sürdürmenin önemini vurguluyor.

Ripple Son Durum: Savaş Veriyor!

Blok zinciri tabanlı ödeme protokolü Ripple, SEC’in Ek Yetki Mektubuna yanıt vererek, SEC tarafından Ripple’ın adil bildirim savunmasını reddetmek için ek yetki olarak gösterilen Commonwealth davasına karşı çıktı.

Ripple’ın savunma ekibi, iki davanın karşılaştırılabilir olmadığını ve Commonwealth davasının SEC’in Ripple’ın adil bildirim savunmasını reddetmesi için ek yetki sağlamadığını vurguladı. Ripple, Upton davasını, davalının adil bildirim savunması lehine karar veren bağlayıcı emsal olarak gösterdi.

Ripple’ın yanıtı, Ripple tarafından sunulan kapsamlı kanıtların altını çiziyor ve makul piyasa katılımcılarının XRP’yi bir “yatırım sözleşmesi” olarak görmediğini savunuyor.