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Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Whale Alert, Kritik Verilere İşaret Etti!

Whale Alert, kripto balinalarının son dönemlerde gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto varlık transferlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
18:00
16 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği yükselişler ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %8,5’lik bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto balinalarının gerçekleştirdiği büyük ölçekli işlemlere ilişkin güncel verileri paylaşan Whale Alert, piyasadaki bu yükseliş devam ederken güncel verileri paylaştı.

Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?

Hafta başında yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %8,5’lik bir değer artışı kaydederek 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği yükselişlerin ardından hafta içinde 2100 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı

Portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, bu adreslerin son günlerde gerçekleştirdiği bu büyük ölçekli transferlere ilişkin verilere dikkat çekti. Whale Alert tarafından paylaşılan güncel verilere göre 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 1 milyar dolara yakın değerde BTC transferi gerçekleşti. Tek seferde gerçekleşen en büyük ölçekli transferde 10.000’e yakın BTC, bilinmeyen bir adresten bir başka bilinmeyen adrese aktarıldı. Balina etkinliğindeki bu artışa dikkat çeken pek çok analist, büyük ölçekli transferlerin artmaya devam etmesi durumunda bunun BTC adına sert fiyat hareketlerine işaret ediyor olabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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