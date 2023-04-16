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Bitcoin fiyatı daha yüksek zirveler yapa yapa hedefine koşuyor. Altcoinlerin bir kısmı da onu izliyor. Özellikle son Bitcoin piyasa hakimiyeti düşüşüyle birlikte altcoinlere dair umutlar arttı. Bugün Binance borsasında birçok altcoinin çift haneli yükseliş yaşadığını gördük. Peki ya ülkemizde ilgi gören popüler altcoinlerde son durum ne?

Avalanche (AVAX)

20 doları hedefleyen fiyat 19 dolar tabanına kadar düştü. İşlem hacmi ise %21 oranında azalarak 173 milyon dolara geriledi. Ethereum ve BTC için de benzer bir tablo geçerli. İşlem hacimleri önemli ölçüde azaldı. Avalanche bu hafta sonu en büyüklerin izini takip ediyor gibi görünüyor. Kısa vadede 18,23 dolar üstündeki fiyat yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Volatilite önümüzdeki saatlerde artarsa AVAX fiyatının gidebileceği iki hedef bulunuyor. İlki 19,22 dolar üstünde kalırsa 21,68 ve 22,74 dolardır. İkincisi ise 17,3 ve 16 dolarlık geri çekilme bölgeleri.

Solana (SOL)

Hacim Solana (SOL) cephesinde de düştü. Üstelik neredeyse Bitcoin hacmindeki erime kadar gerileme görüldü. 352 milyon dolara düşen işlem hacmi son 24 saatte %40 oranında azaldı. Fiyat halen 24 doların üstünde de Bitcoin cephesinde ciddi bir olumsuzluk olmadığı sürece SOL Coin güçlü duruşunu sürdürebilir. Fakat 20,24 dolardan başlayan yükselişin devam etmesi için alıcıların fiyatı 23 dolar üstünde tutmaları gerekiyor. Eğer başarabilirlerse 27 ve 30,38 dolar hedefleri gündeme gelebilir. SOL Coin’in bu hedeflere başarıyla ulaşması onun FTX çöküşünden aldığı tüm yaraları fiyat bakımından sarması anlamına gelecek. Yani yatırımcı psikolojisini desteklemesi açısından da son derece önemlidir.

Ethereum (ETH)

Shapella ona 2.100 doların kapılarını araladı. Altcoin kralı satış baskısı endişelerinin ortasında en iyi olduğunu bir kez daha ispatladı. Çalışan devasa bir ağın sorunsuz biçimde bu yükseltmelerden geçiyor olması Ethereum geliştiricilerinin kabiliyetini gösteriyor. Artık Ethereum (ETH) PoS geçişini %100 oranında tamamlamış oldu. Fiyat 2.090 dolarda bulunuyor ve hacim %41 oranında düştü. Ancak ilerleyen günler yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Kısa vadede mevcut fiyat seviyesinin tepe hedefi 2.946 ve 3.500 dolardır. Bitcoin’in ani satışlar yaşamadığı senaryoda yavaş da olsa ETH fiyatı bu aralığı hedefleyecektir. Fiyat Merge sırasında görülen 14 Ağustos tepesinin üstünde bulunuyor ETH boğalarının artık vites artırması şart.

Ripple (XRP)

Hacim erimesi yaşayalar arasında XRP Coin de var. Bir zamanlar herkes onu Ripple Coin olarak biliyordu fakat arkasındaki şirket davayı kazanmak için tüm bu gerçekliğin üstünü örttü. Dava demişken, yakında sonuçlanmasını bekleyen çok fazla uzman hatta davayı takip eden avukat var. Bu durum XRP Coin fiyatındaki artıştan da görülüyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,52 dolar sınırında bulunuyordu. Psikolojik destek korunuyor artık davayla ilgili daha fazla güncellemenin sızdırılmasıyla XRP Coin heyecan verici fiyat bölgelerini hedefleyebilir.

XRP 3 veya 4 doları geçer mi? Mevcut dolaşım arzında bu pek mantıklı görünmüyor. Üstelik daha arzın %48’i dolaşıma bile girmedi. Gerçek bir boğa sezonunda eğer Bitcoin’in piyasa değeri 2 trilyon doları aşarsa bu hedefler XRP Coin için mantıklı olabilir. Peki kısa vadede kaç dolar olur? Eğer 0,59 dolar üstünde tutunabilirse XRP yatırımcıları 0,79 ve 0,93 dolar ile 1,29-49 dolar hedeflerinin hayalini kurmaya başlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.