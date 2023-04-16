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Fenbushi Capital şirketinin ortağı konumunda olan Bo Shen, Kasım 2022’de kripto cüzdanından çalınan fonlar konusundaki tutumunu yineledi. Yakın tarihli bir tweet’te, erken tarihte kripto yatırımcısı olan Shen, çalınan varlıkların hala ilgili tüm taraflarca aktif soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Shen Kendisinden Emin

Shen, çalınan cüzdandaki işlemlere yetki vermediğini yeniden teyit etti. Ayrıca işlemler sırasında kaydedilen LQTY token’ların satışını da gerçekleştirmediğini belirtti. LQTY’ye olan uzun vadeli güvenini koruduğunu ve hiçbir zaman LQTY satmadığını iddia etti. Bunun yerine, LQTY likidite havuzunu desteklemeye devam edeceğini iddia etmeye de devam ediyor.

Ünlü Yatırımcı, çalınan fonlarının arkasındaki bilgisayar korsanları hakkında ipuçları bulmak için kripto topluluğundan işbirliği talep etti. Topluluk tarafından sağlanan herhangi bir değerli bilgi için bir ödül vereceğine söz verdi. Bu durum takip konusunda Bo Shen’e fayda sağlayabilir.

Shen’in çalınan fonları 23 Kasım 2022’de, kişisel cüzdanından 42 milyon dolar değerinde kripto varlığının çalındığını tweet’lemesinin ardından bildirildi. Çalınan varlıklar arasında USDC ve diğer kripto para birimlerinde 38 milyon dolar vardı. Shen o sırada çalınan fonların kendisine ait olduğunu ve Fenbushi Capital veya herhangi bir kuruluşuyla hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı.

Araştırmalar Neyi Göstermişti?

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist tarafından yapılan ilk incelemeler, hırsızın Shen’in kripto cüzdanındaki tohum ifadesini tehlikeye attıktan sonra fonları çaldığını öne sürdü. Bununla birlikte, cüzdan sağlayıcısı Trust Wallet’ın hırsızlıkla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını belirterek, cüzdanın sunucusu Trust Wallet’ı tüm sorumluluklardan muaf tuttu.

Shen’in son tweet’i, yerel kolluk kuvvetlerinin katılımına rağmen fonların henüz kurtarılmadığını doğruluyor. Ancak Shen’in tweet’ine yanıt verenler fonların kurtarılması için destek sözü verdi. Yanıt verenlerden biri, hırsızın fonları WhiteBIT kripto para borsasındaki bir cüzdana gönderdiğini ortaya koyan bir ekran görüntüsü paylaştı.