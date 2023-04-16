Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Topluluğu Düğmeye Bastı! Ünlü İsmin Tam 42 Milyon Doları Çalınmıştı! Kripto Paralarını Nasıl Geri Alacak?

Kripto Para Topluluğu Düğmeye Bastı! Ünlü İsmin Tam 42 Milyon Doları Çalınmıştı! Kripto Paralarını Nasıl Geri Alacak?

Geçtiğimiz yıl tam 42 milyon dolarının çalınmasıyla gündeme oturan ünlü isim kripto para topluluğunu desteğe çağırmış görünüyor.
22:00
16 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fenbushi Capital şirketinin ortağı konumunda olan Bo Shen, Kasım 2022’de kripto cüzdanından çalınan fonlar konusundaki tutumunu yineledi. Yakın tarihli bir tweet’te, erken tarihte kripto yatırımcısı olan Shen, çalınan varlıkların hala ilgili tüm taraflarca aktif soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Shen Kendisinden Emin

Shen, çalınan cüzdandaki işlemlere yetki vermediğini yeniden teyit etti. Ayrıca işlemler sırasında kaydedilen LQTY token’ların satışını da gerçekleştirmediğini belirtti. LQTY’ye olan uzun vadeli güvenini koruduğunu ve hiçbir zaman LQTY satmadığını iddia etti. Bunun yerine, LQTY likidite havuzunu desteklemeye devam edeceğini iddia etmeye de devam ediyor.

Ünlü Yatırımcı, çalınan fonlarının arkasındaki bilgisayar korsanları hakkında ipuçları bulmak için kripto topluluğundan işbirliği talep etti. Topluluk tarafından sağlanan herhangi bir değerli bilgi için bir ödül vereceğine söz verdi. Bu durum takip konusunda Bo Shen’e fayda sağlayabilir.

Shen’in çalınan fonları 23 Kasım 2022’de, kişisel cüzdanından 42 milyon dolar değerinde kripto varlığının çalındığını tweet’lemesinin ardından bildirildi. Çalınan varlıklar arasında USDC ve diğer kripto para birimlerinde 38 milyon dolar vardı. Shen o sırada çalınan fonların kendisine ait olduğunu ve Fenbushi Capital veya herhangi bir kuruluşuyla hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı.

Araştırmalar Neyi Göstermişti?

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist tarafından yapılan ilk incelemeler, hırsızın Shen’in kripto cüzdanındaki tohum ifadesini tehlikeye attıktan sonra fonları çaldığını öne sürdü. Bununla birlikte, cüzdan sağlayıcısı Trust Wallet’ın hırsızlıkla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını belirterek, cüzdanın sunucusu Trust Wallet’ı tüm sorumluluklardan muaf tuttu.

Shen’in son tweet’i, yerel kolluk kuvvetlerinin katılımına rağmen fonların henüz kurtarılmadığını doğruluyor. Ancak Shen’in tweet’ine yanıt verenler fonların kurtarılması için destek sözü verdi. Yanıt verenlerden biri, hırsızın fonları WhiteBIT kripto para borsasındaki bir cüzdana gönderdiğini ortaya koyan bir ekran görüntüsü paylaştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Ripple’ın (XRP) Başına Talih Kuşu Kondu! Hangi Dünya Devi Şirkete Artık Daha Yakın? SEC Davasında Son Durum!
Ripple’ın (XRP) Başına Talih Kuşu Kondu! Hangi Dünya Devi Şirkete Artık Daha Yakın? SEC Davasında Son Durum!
Yüzde 107 Arttı! Binance Borsasındaki Altcoinin Gizemi Ne? O Blockchain’in Google’ı!
Yüzde 107 Arttı! Binance Borsasındaki Altcoinin Gizemi Ne? O Blockchain’in Google’ı!
Kripto Para Analisti, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?
Kripto Para Analisti, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?
Bitcoin ve Altın Karşılaştırması! Kripto Paralar, Altın ve BTC Yükselecek Mi?
Bitcoin ve Altın Karşılaştırması! Kripto Paralar, Altın ve BTC Yükselecek Mi?
Piyasa Değerindeki Kan Kaybı Devam Ediyor: Bir Kripto Para Birimi Daha Binance USD’yi Geride Bıraktı!
Piyasa Değerindeki Kan Kaybı Devam Ediyor: Bir Kripto Para Birimi Daha Binance USD’yi Geride Bıraktı!
Eski ABD Hazine Bakanı: Artık Kaçınılmaz! 1 Trilyon Doların Kriptoya Etkileri! ABD Doları Bitiyor Mu?
Eski ABD Hazine Bakanı: Artık Kaçınılmaz! 1 Trilyon Doların Kriptoya Etkileri! ABD Doları Bitiyor Mu?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023