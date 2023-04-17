Kripto para analisti TechDev, birden fazla kanıt sunarak Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerde potansiyel senaryoyu belirledi. İşte analistin BTC ve altcoin'ler için ortaya koyduğu yorum.

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Ünlü kripto para analisti TechDev, birden fazla göstergenin kripto para piyasasının yukarı yönde hızlı bir yükseliş için hazırlandığını gösterdiği öngörüsünde bulunarak önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte analistin Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için öngörüsü.

Çin 10 Yıllık Tahvili ve Bitcoin

TechDev olarak bilinen anonim kripto para analisti, Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından önce her zaman Çin 10 yıllık tahvilinin dibe vurduğunu ve trendde olası bir tersine dönüşü işaret etmek üzere tasarlanmış oldukça kullanışlı teknik bir gösterge olan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin yükselişe geçtiğini belirterek “Bitcoin’in her ATH kaydetmesinde önce bu oldu.” dedi.

Altcoin’ler Yükseliş Aşamasına Girdi

TechDev ayrıca altcoin piyasasının geçmiş modellere dayanarak büyük bir koşuya hazırlandığını söyledi. Analist, BTC hariç kripto para piyasasının toplam değerine bakarak aşağı yönde fiyat hareketi (düzeltme), yatay fiyat hareketi (akümülasyon) ve fiyat rallileri (artış) dönemlerini işaretledi. Analiste göre, altcoinler şu anda “yükseliş” aşamasında ve yüksek fiyatlara ulaşmaları artık an meselesi.

Analist, altcoin’lerin piyasa değerini Bitcoin’in hakimiyet grafiği (BTC.D), ABD dolar endeksi (DXY), DXY karşısında Çin 10 yıllık tahvilini (CN10Y/DXY) ve Bitcoin karşısında Litecoin’in (LTC/BTC) grafiği ile karşılaştırdı. TechDev’e göre, tüm bu grafikler 2016 ve 2018 yılları arasındaki piyasa yapılarını takip ediyor gibi görünüyor ve bu altcoin piyasasında büyük bir patlamaya işaret etmek için birden fazla metriğin aynı hizada olduğu anlamına geliyor. Analiste göre tüm bunlar sabırla beklenmesi halinde önemli bir fırsatın yakalanacağına işaret ediyor.

Bitcoin‘in hakimiyet grafiğine daha yakından bakan TechDev, 2016-2018 yılları arasında yaşananlara benzer şekilde BTC.D için büyük bir çöküş öngörüyor. BTC.D grafiğinin düşüş trendinde olması, altcoin’lerin piyasa değerinin BTC’den daha hızlı artacağını gösterir. Öte yandan analist, DXY’nin zirveye ulaşmış gibi göründüğünü ve yatırımcıların sermayelerini kripto paralar gibi riskli varlıklarda değerlendirmeye başladığını ekledi.