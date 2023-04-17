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Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı!

Kripto para piyasası, Bitcoin'in 30.000 doların altına gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı.
08:57
17 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne düşüş ile başladı ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,26 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ancak piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) ise kaydettikleri değer artışları ile birlikte piyasada pozitif ayrıştı.

Bitcoin, 30.000 Doların Altına Geriledi

Güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’in 30.000 doların altına gerilemesinin ardından son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,11 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 2095 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,26 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 30.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin güne çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başlasa da yükselişlere devam ederek piyasada pozitif ayrışan kripto varlıklar da oldu. Rocket Pool (RPL), Render Token (RNDR), Avalanche (AVAX), Casper (CSPR), Fantom (FTM), Solana (SOL) ve Binance Coin (BNB) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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