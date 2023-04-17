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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, değerlerini kanıtladıklarını belirterek listelediği 4 altcoin’i İnovasyon Kategorisi’nden çıkaracağını duyurdu. İşte o altcoin’ler.

Altcoin Projeleri İçin Değişiklik 18 Nisan’da Olacak

Dev kripto para borsası Binance, değerlerini kanıtladıklarını belirterek Shiba Inu (SHIB), Frax Share (FXS), Trust Wallet Token (TWT) ve 1inch‘i (1INCH) İnovasyon Kategorisi’nden çıkaracağını duyurdu.

İnovasyon Kategorisi, Binance tarafından kullanıcıların yeni ve inovatif projelerde alım satım yapabilecekleri, güvenli bir yer bölge sunulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu kategoride yer alan altcoin projeleri zamanla değerlerini kanıtlayabilmekte, Binance’in beklediği yüksek standart seviyesini karşılar hale gelmektedir. Listelediği tüm projeleri periyodik olarak inceleyen kripto para borsası, bu tür projelerin tespit edilmesi halinde onları İnovasyon Kategorisi’nden çıkarır. Bir altcoin’in İnovasyon Kategorisi’nden çıkarılıyor olması aslında o altcoin için olumlu haber anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Binance’in SHIB, FXS, TWT ve 1INCH için yapacağı kategori değişikliği, söz konusu altcoin’ler için olumlu değişiklik olarak değerlendirilebilir.

Bu noktada Binance’in SHIB, FXS, TWT ve 1INCH için yapacağı kategori değişikliğinin onlar için sunulan diğer hiçbir hizmeti etkilemeyecek ve alım satım işlemlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Bir Altcoin Projesinin İnovasyon Kategorisi’nden Çıkarılması Süreci

Binance, bir altcoin projesinin İnovasyon Kategorisi’nden çıkarmak için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunu belirterek bu faktörlerden bazılarını da paylaştı: