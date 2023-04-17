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Binance, Listelediği Bu 4 Altcoin İçin “Değerlerini Kanıtladılar” Diyerek Harekete Geçti! 18 Nisan’ı Bekleyin!

Dev kripto para borsası olan Binance, değerlerini kanıtladıklarını belirterek listelediği 4 altcoin'i İnovasyon Kategorisi'nden çıkaracağını duyurdu. İşte o altcoin'ler.
09:06
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, değerlerini kanıtladıklarını belirterek listelediği 4 altcoin’i İnovasyon Kategorisi’nden çıkaracağını duyurdu. İşte o altcoin’ler.

Altcoin Projeleri İçin Değişiklik 18 Nisan’da Olacak

Dev kripto para borsası Binance, değerlerini kanıtladıklarını belirterek Shiba Inu (SHIB), Frax Share (FXS), Trust Wallet Token (TWT) ve 1inch‘i (1INCH) İnovasyon Kategorisi’nden çıkaracağını duyurdu.

İnovasyon Kategorisi, Binance tarafından kullanıcıların yeni ve inovatif projelerde alım satım yapabilecekleri, güvenli bir yer bölge sunulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu kategoride yer alan altcoin projeleri zamanla değerlerini kanıtlayabilmekte, Binance’in beklediği yüksek standart seviyesini karşılar hale gelmektedir. Listelediği tüm projeleri periyodik olarak inceleyen kripto para borsası, bu tür projelerin tespit edilmesi halinde onları İnovasyon Kategorisi’nden çıkarır.  Bir altcoin’in İnovasyon Kategorisi’nden çıkarılıyor olması aslında o altcoin için olumlu haber anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Binance’in SHIB, FXS, TWT ve 1INCH için yapacağı kategori değişikliği, söz konusu altcoin’ler için olumlu değişiklik olarak değerlendirilebilir.

Bu noktada Binance’in SHIB, FXS, TWT ve 1INCH için yapacağı kategori değişikliğinin onlar için sunulan diğer hiçbir hizmeti etkilemeyecek ve alım satım işlemlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Bir Altcoin Projesinin İnovasyon Kategorisi’nden Çıkarılması Süreci

Binance, bir altcoin projesinin İnovasyon Kategorisi’nden çıkarmak için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunu belirterek bu faktörlerden bazılarını da paylaştı:

  • Ekibin projeye bağlılığı
  • Geliştirme aktivitesinin düzeyi ve kalitesi
  • İşlem hacmi ve likidite
  • Ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği
  • Ağ / akıllı sözleşme istikrarı
  • İnsanlarla olan iletişiminin düzeyi
  • Periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme
  • Etik dışı/dolandırıcı davranış veya ihmal kanıtı
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto para ekosistemine olan katkı

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