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Ethereum’un The Merge’ünün ardından merakla beklenen ve Shapella adı verilen güncelleme paketinin bir parçası olan Shanghai güncellemesinin 13 Nisan’ın ilk saatlerinde gerçekleşmesinden beri stake sözleşmesinden çekilen ETH adeti 1 milyonu geçti.

Çekilen ETH Adeti 1 Milyonu Geçti

Token.unlocks’un sağladığı verilere göre, Ethereum‘un Shapella adı verilen güncelleme paketinin bir parçası olan Shanghai güncellemesinin gerçekleşmesinden beri, stake sözleşmesinden çekilen ETH adeti 1 milyonu aşarak 1.03 milyona ulaştı. Güncellemeden beri yatırılan ETH adeti ise 373 bin 390 seviyesinde. Bu, güncellemenin ardından stake sözleşmesinden net 652 bin 520 ETH’nin çekildiği anlamına geliyor. Öte yandan bu yazının hazırlandığı sırada 871 bin 652 adet ETH çekim için sırada bekliyor.

Ethereum’un Shanghai güncellemesi 13 Nisan TSİ 01.27’de ağa uygulanmış ve güncellemenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle stake sözleşmesine yatırılan ETH’lerin stake ödülleriyle birlikte çekilmesinin önü açılmış oldu.

Ethereum’un Mevcut Staking Tablosu

Şu anda stake ödüller hariç ETH arzının yüzde 14,96’sı Ethereum stake sözleşmesine yatırılmış şekilde duruyor. Bu yaklaşık yaklaşık 36.22 milyar dolar değerinde 17.30 milyon adet ETH’ye karşılık geliyor. Çekim için sırada bekleyen toplam ETH’nin (ödüller dahil) değeri 16 Nisan’da 3 milyar doları aşmasının ardından bugün 2 milyar doların altına düştü ve şu anda 1.83 milyar dolar değerinde 871 bin 652 ETH çekim için sırada bekliyor.

Önümüzdeki 12 saat içinde tahmini olarak yaklaşık 48.1 milyon dolar değerinde 22 bin 930 adet ETH’nin çekilmesi bekleniyor. Bu, günlük ortalama 88.58 milyon dolar değerinde ETH çekimi anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,14 düşüşle 2 bin 96 dolardan el değiştirirken, bir Ethereum doğrulayıcısını çalıştırmanın karşılığında verilen faiz oranı olan staking APR’si yüzde 5’in biraz altında seyrediyor.