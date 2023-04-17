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Bitcoin’deki Düşüş, Derinleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.
10:30
17 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 30.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte çeşitli oranlarda değer kaybetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC verilerine göre 1,26 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in düşük oranlı değer kayıpları kaydetmesi ve günün erken saatlerinde 30.000 doların altına gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,26 trilyon dolar seviyesine gerilerken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 2098 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca piyasadaki volatilitenin de artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saat içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) ise yükselişlere devam ederek gün içinde piyasada pozitif ayrıştı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, BTC’deki düşüşün ve piyasadaki geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini öne sürerek kritik destek seviyelerine vurgu yaptı. Düşüşlerin devam etmesi olasılığına değinen analist, BTC’nin 28.600 dolar seviyesine gerilemesi ile birlikte yükseliş yönlü tepkilerin gelebileceğini ve yeniden 32.000 dolar seviyelerine varan bir yükselişin başlayabileceğini ifade etse de yakın vadede düşüşlerin devam edebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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