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Beklenen An Geldi! Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı Oradan Gelecek Haberde!

Yeni haftayla birlikte ABD'de bilanço sezonu açılmış oldu. Bu hafta birçok şirket ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. Bu şirketlerden birisi de Tesla. Tesla'nın açıklayacağı çeyrek bilançosu kripto para piyasasını, özellikle de Bitcoin'i yakından ilgilendiriyor.
10:59
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel piyasalarda ve kripto para piyasasında yatırımcılar, geçen haftanın makroekonomik ve jeopolitik haberlerinden etkilenmedi. Yatırımcılar, Çin’in Tayvan’ı kuşatacağının duyurulması, Fed toplantı tutanakları gibi gelişmelere çok az tepki veriler. ABD’nin Mart ayı enflasyon rakamlarının enflasyonun yavaşladığı sinyalini vermesi ve Avrupa’da hisse senetlerinin iyi sonuçları küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Öte yandan yeni haftayla birlikte ABD’de bilanço sezonu açılmış oldu. Bu hafta birçok şirket ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. Bu şirketlerden birisi de Tesla. Tesla’nın açıklayacağı çeyrek bilançosu kripto para piyasasını, özellikle de Bitcoin’i yakından ilgilendiriyor.

Gözler Çarşamba Günü Açıklanacak Tesla Bilançosunda

Elinde 10 bin 720 BTC tutan ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Çarşamba günü ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. Bitcoin yatırımcıları Tesla’nın tuttuğu BTC miktarında bir değişiklik olup olmadığını özellikle de yeni BTC alımı yapılıp yapılmadığına odaklanmış durumda.

2021 yılının Şubat ayında ilk kez Bitcoin aldığını duyuran ve 42 bin BTC‘yi bilançosuna oturan Tesla, daha sonra 272 milyon dolar değerinde BTC satarak 2021’in ilk çeyreğindeki bilançosundaki nakit rezervini 101 milyon dolar artırdı. 2022’nin Temmuz ayında tuttuğu BTC’lerin yüzde 75’ine karşılık gelen 936 milyon dolar karşılığında sattığını açıklayan şirketin bu satıştan 64 milyon dolar kar ettiği tahmin ediliyor. Tesla’nın yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC satışını açıklamasından beri Bitcoin fiyatı yüzde 50’nin üzerinde arttı. Başka bir deyişle Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi, satış için bugünü beklemiş olsaydı 64 milyon dolara ek olarak 500 milyon dolar kazanç sağlamış olabilirdi.

Tesla, Bitcoin fiyatının 16 bin doların altına kadar düştüğü 2022 yılının 4. çeyreğinde kalan BTC’leri satmadan tutmaya devam etti. Şirket, şu anda 2021’in Şubat ayındaki satın alım değerinin yüzde 15 altında, yaklaşık 337 milyon dolar değerinde 9 bin 720 BTC tutuyor.

Tesla Yeni Bitcoin Satışı Yapmış Olabilir mi?

Tesla’nın önceki Bitcoin satışlarını daha zayıf nakit akışı dönemlerinde yaptığı görülüyor. Örneğin, 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşen 272 milyon dolar değerindeki BTC satışı, Tesla’nın aynı çeyrekteki nakit rezervi akışının yaklaşık yüzde 93’ünü oluşturuyordu.

Wall Street analistleri Tesla’nın 2023 yılının ilk çeyreğindeki nakit akışının bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 artışla yaklaşık 2 milyar dolar olmasını tahmin ediyor. Bu Tesla’nın tuttuğu BTC‘lerin tamamını veya bir kısmının satma ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor.

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