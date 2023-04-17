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Analistten Yatırımcılara Kritik Uyarı: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Güncel teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini öne süren analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve BTC yatırımcılarını uyardı.
12:00
17 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.000 doların altına geriledi ve 29.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de Bitcoin’in 30.000 doların altına gerilemesinin ardından yeniden düşüşe geçti. Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti ise olası bir düzeltme hareketine vurgu yaptı ve BTC yatırımcılarını uyardı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.000 doların altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 doların altına gerilemesinin ardından yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,26 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Bitcoin Yatırımcılarını Uyardı

Kripto para analisti Tone Vays, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek BTC yatırımcılarını uyardı. Analist, BTC’deki değer artışlarının yakın vadede 31.500 dolar ile 32.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini ancak ardından yeni bir geri çekilme ile 29.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Güncel teknik görünümün yeni bir düşüşe işaret ettiğini ve BTC’nin yeniden 29.000 dolar seviyelerine geri çekilebileceğini ifade eden analist, bu düşüşün ardından ise Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme kazanacağını ve değer artışlarının 34.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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