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Kripto Paralarda Genel Durum! Detaylı Bitcoin ve Ethereum Analizi!

Genel kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrasında Bitcoin ve Ethereum'da son durum! İşte detaylı analiz!
13:00
17 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), bu yılın başından bu yana önemli ölçüde popülerlik kazanan iki büyük kripto para birimi olmaya devam ediyor. En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum, geçen yılın Mayıs ayından bu yana ilk kez 2.000 doları aştı.

BTC ve ETH Fiyat Hareketi!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yeni haftaya olumlu başladı ve 30.000 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bitcoin, geçen hafta Haziran 2022’den bu yana en yüksek fiyatı olan 31.005 dolara ulaştı. Bununla birlikte Ethereum fiyatındaki artış çizgisi, çoğunlukla Shangai Yükseltmesi’nin başarısından kaynaklandı. Shapella yükseltmesinin 12 Nisan’da hayata geçirildiğini ve güncellemenin Ethereum fiyatının düşmesine neden olabileceğine dair endişeler oldukça yaygındı. Ethereum’a sahip olan çoğu doğrulayıcı, kripto para birimini satmak yerine yalnızca ödüllerini geri çekiyor gibi görünüyor. Ancak ETH’a sahip doğrulayıcıların çoğunluğunun kripto para birimini satmak yerine teşviklerini geri çektiği görülüyor. Bu durum Shapella güncellemesinin Ether’in fiyatlandırması üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteriyor.

Federal Rezerv yetkililerinin faiz oranı artışlarının yoluna ilişkin yorumlarına rağmen, küresel kripto para birimi piyasası Pazartesi günü erken Asya ticaretinde sabit kaldı. Yazı kaleme alındığında küresel kripto para piyasası değeri 24 saat içinde yüzde 0,19 artışla 1,27 trilyon dolardı. Fed’in son yorumları, Bitcoin fiyatlarında bir sıçramaya neden olan faiz oranlarını düşürmenin eşiğinde olduğu yönündeki önceki spekülasyonları gölgede bıraktı. Faiz indirimi potansiyeli, düşük enflasyon ve durgun bir istihdam piyasasının göstergeleri tarafından körüklendi.

 

Bitcoin Geleceği!

Ancak bu geçici bir eğilim gibi görünse de, Federal Rezerv yetkililerinin açıklamaları artan faiz oranlarına ilişkin yeniden endişeleri körükleyerek doların bir yılın en düşük seviyesinden toparlanmasına izin verdi. BTC, kısmen birkaç ABD bankasının iflas etmesi nedeniyle geçen ay güvenli liman talebiyle desteklendi. Daha büyük bir kriz korkusu azalmış olsa da, bu yıl ABD’de bir resesyon beklentisi BTC’ye girişleri hızlandırdı.

Bu nedenle BTC, 2022 boyunca artan ABD faiz oranlarından olumsuz etkilenmişti, ancak bu yıl, yatırımcılar gelecekteki oran artışlarının sona ereceğini tahmin ettikleri için keskin bir toparlanma gördü. Haziran’da duraklama beklentilerine rağmen Fed Fonu vadeli fiyatları, piyasaların Mayıs ayında bir artışa daha hazırlandığını gösteriyor. Bu, BTC fiyatındaki daha fazla artışı sınırlayabilecek kilit faktörlerden biri olarak görülüyordu.

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