2022'nin sonundan beri attığı kripto para adımlarıyla dikkat çeken Hong Kong'dan kripto para sektörü için oldukça önemli bir haber geldi. Gwei'nin bildirdiğine göre Çin'in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications'in Hong Kong kolu kripto para şirketlerine hizmet vermeye başladı.

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2022’nin sonundan beri düzenleyicilerin attığı olumlu kripto para adımlarıyla gündeme gelen Hong Kong, şimdi de Çin’in en büyük beşinci bankasının attığı sürpriz kripto para adımıyla gündemde. Gwei’nin yaptığı bildirime göre Çin’in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications‘in Hong Kong kolu kripto para şirketlerine hizmet vermeye başladı.

Çinli Bankalar Kripto Para Şirketlerine Ödeme Hizmeti de Sunmaya Başladı

Son dönemde attığı olumlu kripto para adımlarıyla gümden düşmeyen Hong Kong, şimdi de Çin’in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications’in kripto para şirketleriyle çalışmaya başlamasıyla gündemde. Gwei, Bank of Communications’in bölgede lisans almış kripto para şirketleriyle çalışmaya başladığını ve onlar için hesap açmaya başladığını bildirdi.

Çin’in kripto paraları ana karasında tamamıyla yasaklamış olmasına rağmen ülkedeki dev bankanın Hong Kong kolunun kripto para şirketlerine maaş ödemeleri gibi günlük işlemleri yapabilmeleri için hesap açmaya başlaması kripto para dünyasında büyük ses getirdi. Gwei, Çinli bazı bankaların potansiyel riskler nedeniyle diğer bankaların çalışmak istemediği kripto para şirketlerine kripto paradan fiat paraya yapılan dönüşümlerde ödeme hizmeti de vermeye başladığını ekledi.

Çinli Bankalar ABD’deki Bankacılık Krizini Fırsata Çevirme Peşinde

Wall Street Journal (WSJ), konuyla ilişkin yayımladığı haberinde, Çinli bankaların ABD’deki bankacılık krizini fırsata çevirmek istediğini ve birçok ABD’li kripto para şirketiyle çalışmaya başladıklarını bildirdi. Çinli bankaların hamlesinden önce birçok kripto para şirketinin İsviçreli ve Hong Kong’lu bankalarla çalışmak istedikleri, bunun için görüşmeler yapıldığına dönük haberler yansımıştı.

WSJ, ayrıca Hong Kong’daki kolunun birçok kripto para şirketiyle çalışmaya başlayan Bank of Communications’ın birçok kripto para şirketiyle çalışmak için görüşme halinde olduğunu da ekledi.