Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Çin’in En Büyük 5. Bankasından Sürpriz Kripto Para Adımı! Başladı!

Çin’in En Büyük 5. Bankasından Sürpriz Kripto Para Adımı! Başladı!

2022'nin sonundan beri attığı kripto para adımlarıyla dikkat çeken Hong Kong'dan kripto para sektörü için oldukça önemli bir haber geldi. Gwei'nin bildirdiğine göre Çin'in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications'in Hong Kong kolu kripto para şirketlerine hizmet vermeye başladı.
13:45
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’nin sonundan beri düzenleyicilerin attığı olumlu kripto para adımlarıyla gündeme gelen Hong Kong, şimdi de Çin’in en büyük beşinci bankasının attığı sürpriz kripto para adımıyla gündemde. Gwei’nin yaptığı bildirime göre Çin’in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications‘in Hong Kong kolu kripto para şirketlerine hizmet vermeye başladı.

Çinli Bankalar Kripto Para Şirketlerine Ödeme Hizmeti de Sunmaya Başladı

Son dönemde attığı olumlu kripto para adımlarıyla gümden düşmeyen Hong Kong, şimdi de Çin’in en büyük beşinci bankası olan Bank of Communications’in kripto para şirketleriyle çalışmaya başlamasıyla gündemde. Gwei, Bank of Communications’in bölgede lisans almış kripto para şirketleriyle çalışmaya başladığını ve onlar için hesap açmaya başladığını bildirdi.

Çin’in kripto paraları ana karasında tamamıyla yasaklamış olmasına rağmen ülkedeki dev bankanın Hong Kong kolunun kripto para şirketlerine maaş ödemeleri gibi günlük işlemleri yapabilmeleri için hesap açmaya başlaması kripto para dünyasında büyük ses getirdi. Gwei, Çinli bazı bankaların potansiyel riskler nedeniyle diğer bankaların çalışmak istemediği kripto para şirketlerine kripto paradan fiat paraya yapılan dönüşümlerde ödeme hizmeti de vermeye başladığını ekledi.

Çinli Bankalar ABD’deki Bankacılık Krizini Fırsata Çevirme Peşinde

Wall Street Journal (WSJ), konuyla ilişkin yayımladığı haberinde, Çinli bankaların ABD’deki bankacılık krizini fırsata çevirmek istediğini ve birçok ABD’li kripto para şirketiyle çalışmaya başladıklarını bildirdi. Çinli bankaların hamlesinden önce birçok kripto para şirketinin İsviçreli ve Hong Kong’lu bankalarla çalışmak istedikleri, bunun için görüşmeler yapıldığına dönük haberler yansımıştı.

WSJ, ayrıca Hong Kong’daki kolunun birçok kripto para şirketiyle çalışmaya başlayan Bank of Communications’ın birçok kripto para şirketiyle çalışmak için görüşme halinde olduğunu da ekledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Kripto Para Piyasalarının En Büyüklerindendi! Şimdi Çakılıyor! Sebebi Ne?
Kripto Para Piyasalarının En Büyüklerindendi! Şimdi Çakılıyor! Sebebi Ne?
400 Dolara Koşuyor! Yüz Binlercesinin Yakıldığı Bu Altcoin’de “Barral” Heyecanı!
400 Dolara Koşuyor! Yüz Binlercesinin Yakıldığı Bu Altcoin’de “Barral” Heyecanı!
En Büyük Kripto Boğa Sinyallerinden Biri Olabilir! 345 Milyon Dolar!
En Büyük Kripto Boğa Sinyallerinden Biri Olabilir! 345 Milyon Dolar!
Avalanche’ın AVAX’ı Yükseliyor! Popüler Altcoin’de Neler Oluyor?
Avalanche’ın AVAX’ı Yükseliyor! Popüler Altcoin’de Neler Oluyor?
Bitcoin’deki Çöküşleri Bilen Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi: Bu Seviyenin Gelmesi İhtimal Dahilinde!
Bitcoin’deki Çöküşleri Bilen Analist 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi: Bu Seviyenin Gelmesi İhtimal Dahilinde!
Beklenen An Geldi! Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı Oradan Gelecek Haberde!
Beklenen An Geldi! Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı Oradan Gelecek Haberde!
1 Milyon ETH’yi Geçti! Ethereum Shanghai Güncellemesi Sonrası Hareketlilik Devam Ediyor!
1 Milyon ETH’yi Geçti! Ethereum Shanghai Güncellemesi Sonrası Hareketlilik Devam Ediyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023