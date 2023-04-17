Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi 30.000 dolar seviyesini yeniden kaybetti ancak altcoinlerin bir kısmı halen yükseliyor. Peki son fiyat dalgalanması kurumsal talebi nasıl etkiliyor? Güncel veriler heyecan verici ve 2023 başındaki daha iyi görünüyor. O halde önümüzdeki haftalarda kripto paralarda daha fazla yükseliş görebilir miyiz? Kurumsallar kripto almaya devam ediyor mu?

Kurumsal Yatırımcı Kripto Para

Dijital varlık yatırım ürünleri, geçen hafta toplam 114 milyon dolar giriş gördü. Bu da bize kripto paralarla ilgili duyarlılığın iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor. Son 4 haftalık girişlerin toplamı 345 milyon dolara ulaştı. Bitcoin, 104 milyon dolarlık girişle kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların ana odak noktası oldu. Ethereum‘un stake hizmetlerini daha iyi konuma yükselten Shapella’ya rağmen kurumsalların ETH ilgisi zayıf kaldı. Geçtiğimiz hafta ETH 0,3 milyon dolar giriş gördü. Önceki hafta da benzer bir hareket görmüştük. Bu durum kilitli varlıkların milyonlarca adetlik satış baskısı oluşturacağı korkusundan kaynaklanıyor.

Şimdilik ETH için böyle bir durum söz konusu değil. Belki de bu hafta ETH için kurumsal tarafta daha fazla giriş görürüz. 4 haftalık girişlerin toplamı 345 milyon ABD dolarına ulaşarak, önceki 6 haftalık çıkışların toplamı olan 408 milyon doları neredeyse nötr hale getirdi.

Kripto Boğa Sinyali

ATH yolculuğuna olmasa da ara rallilere kapı aralanmış gibi görünüyor. Yatırımcılardaki hissiyat pozitif kalmaya devam ediyor. Kurumsal ilgi yeniden artıyor ve tüm bunlar Binance, Coinbase, Kraken gibi devlere açılan/açılmak üzere olan davalara rağmen oluyor. Kripto paralarla alakalı yasal mevzuatlar daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Bankalardaki sorundan dolayı mevduat çıkışları hız kazandı. Borsa ve altın korelasyonunu zayıflatan BTC önümüzdeki dönemde portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için daha iyi bir alternatif olabilir. Öte yandan haftalardır bunun öncü sinyalleri geliyor. Blockchain odaklı hisse senetleri geçen hafta 5,8 milyon ABD doları giriş gördü, son fiyat artışı yönetim altındaki toplam varlıkları FTX öncesi Ekim 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 1,9 milyar ABD dolarına çıkardı.

Bölgesel olarak, girişler çoğu coğrafyada görülmekle birlikte, ağırlıklı olarak ABD ve Almanya’da sırasıyla 58 ve 38 milyon dolardı. ABD başı çekmeye devam etse de Avrupa bölgesindeki ilgi artmaya devam ediyor. Bu iyileşen duyarlılık, Bitcoin piyasasında hacimlerin çok düşük olduğu ve tüm yıl için 12 milyar ABD dolarına kıyasla günde ortalama sadece 5,6 milyar ABD doları olduğu bir döneme denk geliyor.

Bununla birlikte, short Bitcoin ürünlerine 14,6 milyon dolar giriş oldu. Bir grup kurumsal yatırımcı fiyatın 30.000 dolar seviyesinden aşağı düşmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.