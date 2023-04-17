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Kripto Para Piyasalarının En Büyüklerindendi! Şimdi Çakılıyor! Sebebi Ne?

Kripto para piyasalarının önde gelen projelerinden birinin fiyatı iki yılın en düşük seviyesine ulaştı! Düşüşün sebebi ne?
16:22
17 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD dolarına sabitlenmiş en büyük iki kripto paranın ciddi bir rakibi olarak bilinen Binance USD (BUSD), piyasa değerinde büyük bir düşüş gördü.

BUSD’da Düşüş!

CoinMarketCap’e göre BUSD piyasa değeri, Nisan 2021’den bu yana ulaştığı en düşük nokta olan 6,68 milyar dolar seviyesi. Bir kripto para biriminin piyasa değerine ulaşmak için, fiyatı dolaşımdaki arz ile çarpmak gerekir. Ancak BUSD, stablecoin manzarası geliştikçe düzenleyici kararlar oldukça kritik bir hal aldı.

Şubat ayında, New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) yeni token basımının durdurulmasını emretti. Bu nedenle arzı etkiliyor olabilir. Fiyat 1 dolarda sabit kalsa da , toplam arz eğilimi eski halinin gölgesi oldu. Santiment’e göre, BUSD toplam arzı 1,6 milyara düştü. Bir kripto para biriminin toplam arzı, dolaşımda yaratılan, yakılan veya rezerve edilen token miktarını ifade eder.
Geçtiğimiz aylarda yasaklanmadan önce, aynı metrik 4,71 milyar kadar yüksekti. Bu nedenle düşüş, BUSD’nin ihraççısı Paxos’un talimatı dikkate aldığının kanıtı olabilir. Ayrıca BUSD’ı güvenli liman olarak gören uzun vadeli holder’lar için, sert çıkış önlemleri almak günün emri oldu.

Stablecoin’lere Fırsat!

Bununla birlikte yazı kaleme alındığında 90 günlük hareketsiz dolaşımda birkaç önemli artış oldu. Bu metriğin yüksek değerleri genellikle Hodlers’ın yeni girenlere satış yaptığı anlamına gelebilir. Diğer senaryolarda, daha önce kripto paraların başka varlıklarla değiştirildiği veya likit kaynağa dönüştürüldüğü anlamına gelebilir. Bu düşüş, stablecoin piyasasında yerini alabilecek potansiyel rakipler hakkında soru işaretlerini de gündeme getirdi.

İki ay önce True USD (TUSD), BUSD’nin başarısından günler sonra 1 milyar dolarlık piyasa değerini geçmeyi başardı. Büyümesi etkileyici olmasına rağmen boş pozisyon için yarışan tek canlı on-chain tasdikli stablecoin değildi. MakerDAO (MKR) tarafından desteklenen DAI ve en büyük merkezi olmayan stablecoin de bir meydan okuma olabilir. Ancak ikisi arasındaki fark, DAI’nin gidişatının son zamanlarda aşağı doğru olması. Yazı tarihi itibariyle TUSD’nin piyasa değeri 2,15 milyar dolar.

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