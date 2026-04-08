Asya’da dijital varlık düzenlemeleri yöneticiler üzerinde sorumluluğu artırıyor

Son dönemde Asya’daki kripto varlık piyasasında düzenleme adımlarının hız kazandığı görülüyor. Hong Kong, Singapur ve Güney Kore gibi önemli merkezler, ilgili platformlar ile varlık yöneticilerinin yönetim yapılarında sıkılaştırmaya giderken, üst düzey yöneticiler üzerinde kişisel sorumlulukların da artmasına neden olan yeni düzenlemeler devreye alınıyor.

Yönetim yapısında değişen sorumluluklar ve sigorta ihtiyacı

Dijital varlık yönetimi alanındaki köklü değişiklikler, özellikle şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey çalışanlarının daha düzenli ve şeffaf bir gözetim sağlamasını bekleyen bir yaklaşımın öne çıkmasını sağladı. Direktörler ve yöneticilerin kişisel olarak sorumluluğunun artması, sigorta alanında da hareketliliğe yol açıyor.

Hong Kong’da 2025 yılı itibarıyla yürürlük kazanacak olan yeni uygulamalarla birlikte, sanal varlık platformlarının üst kademe yönetimi, müşteri varlıklarının saklanmasında daha açık yükümlülüklere sahip olacak. Lisanslı borsalara gönderilen talimatlarla, varlıkların güvenli saklanması, iç kontroller ve etkili gözetim vurgusu ön plana çıktı.

Hong Kong’da ayrıca, platformların yalnızca ülke içi düzenleyicilerin denetimindeki kuruluşlara mı varlık saklatabileceği, yoksa denetim dışı veya yurtdışındaki saklama kurumlarından da faydalanıp faydalanamayacağı tartışılıyor. Sigorta şirketlerinin ise varlıkların güvenle saklandığına dair güçlü kontrol ve koruma standartlarına bağlı olarak sigorta sağlayıp sağlamayacağı önem kazanıyor.

Singapur da 2025’te yürürlüğe giren lisanslama kurallarıyla, özellikle denizaşırı müşterilere hizmet veren platformların denetimini artırdı. Lisans için aranan başlıca koşullardan biri olarak kilit pozisyondaki yöneticilerin yetkinliğinin ve bilgi düzeyinin gösterilmesi gerekiyor. Yönetimin, düzenlemeleri iyi kavraması ve işleyişte etkin denetim uygulamaları öncelikli konuma taşındı. Bu kapsamda, doğrudan yöneticilerin şahsi mal varlıklarını da güvenceye alan Yönetici ve Yönetim Kurulu Sigortası (D&O), risk yönetiminin temel unsurlarından biri haline geldi.

Güney Kore’de planlanan yeni yasa ve sektöre olası etkileri

Güney Kore’de ise 2025 yılında Ulusal Meclis’e sunulan Dijital Varlık Temel Yasası ile piyasaya ilişkin geniş çaplı bir yasal çerçeve oluşturulması hedefleniyor. Bu yasa kapsamında, varlık ihracı, işlem kuralları ve yeni yönetişim standartları gündeme getiriliyor. Özellikle listeden çıkarma süreçlerine dair yönetişimde yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemelerle platformların uyum yükümlülükleri de belirgin biçimde artacak. Olası dava, düzenleyici denetim ya da yaptırım risklerine karşı yöneticiler ve üst düzey çalışanlar için D&O sigortası daha kritik bir rol üstleniyor. Hong Kong, Singapur ve Güney Kore ekseninde atılan bu adımlar, bölge genelinde denetimlerin sıkılaştığı ve yöneticilere yönelik beklentilerin yükseldiği bir piyasa ortamı oluşturdu.

Tüm bu gelişmeler, şirketlerin yönetim yapıları ile saklama ve sigorta programlarını proaktif şekilde gözden geçirmesini gerektiriyor. Kripto varlık alanında D&O sigortası artık ikincil bir seçenek olmaktan çıkarken, mevcut düzenleyici ortamda kilit koruma araçlarından biri olarak öne çıkıyor.