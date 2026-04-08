Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Kahin “son gülen iyi güler” diyor ve kripto paralar için sonraki hamleye işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Roman Trading haber akışı kaynaklı yükseliş nedeniyle BTC'nin yakında 68 bin dolara düşeceğini, hacim verisinin yükselişi desteklemediğini söylüyor.
  • BTC CME GAP'a hareket etmek isterse 84 ve 67 bin dolar seviyelerinden birine hareket edecek. Yukarıdaki CME GAP Şubat yıkımı sırasında oluşmuştu.
  • Poppe NEAR Coin'in BTC yükselişine eşlik edeceğini ve pozitif ayrışacağını düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İran ile ABD arasındaki ateşkes son birkaç saatte sarsıntı yaşsa da şimdilik gerilim tırmanmıyor. Lübnan’a yapılan saldırılar İran’ın misilleme tehdidini doğurdu. Yazı hazırlandığı sırada ateşkesi tehlikeye atacak bir gelişme söz konusu değil ancak birkaç saat içinde her şeyi değişeceği unutulmamalı. Kripto kahini Roman Trading ise “başladığımız yere döneceğiz” dedi.

Kripto kahininin tahmini

Bitcoin bugün 72.857 dolara kadar yükseldi ve altcoinlerde çok daha büyük kazançlar gördük. Kısa süre sonra Fed tutanakları yayınlanacak. Eğer ateşkes olmasaydı bugün gelecek tutanaklar ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon raporu çok daha fazla anlam ifade edecektir. Warsh’ın gelmesine yaklaşık 1 ay kala Fed tekrar faiz indirim rotasına dönebilir.

Fakat son 7-8 aydaki büyük hareketlerin kayda değer bölümünü doğru bilen Roman Trading takma isimli analist “haber temelli yükselişin geçici olacağını” söylüyor. Ona göre BTC başlangıç noktasına geri dönmeyi bekliyor.

“Hacmi düşük, haber kaynaklı bir hareket yüzünden ortalık oldukça hareketli. Üstelik bir kez daha yüksek zaman dilimindeki direnci geride bırakıyoruz.

Bir sözüm var: “Haber kaynaklı hareketler, başladıkları noktaya tamamen geri döner.”

O başlangıç noktası 68 bin idi.”

Bitcoin (BTC) ve NEAR Coin

DaanCrypto bugün yakınlardaki CME boşluklarını hatırlattı. BTC genelde CME GAP’a imkan bulduğunda hareket eder. Fiyat için mıknatıs görevi üstlenen bu boşluğu ilki Şubat başında büyük düşüşün ortasında oluştu ve 84 bin dolarda bulunuyor. Diğeri de bu hafta sonu aşağıda oluşan 67 bin dolarlık GAP.

Bakalım Bitcoin hangisine önce ulaşacak. Şimdilik ateşkes bozulmazsa yukarıdaki hedef daha makul gibi görünüyor. Ancak ateşkesin kırılganlığı ve Trump’ın öngörülemezliği küçümsenmemeli.

Aylarca BTC için yükseliş beklentisi paylaşan Poppe birkaç gün evvel düşüş derinleşecek dedi ve yine yanıldı. Şimdi de NEAR Coin’in BTC karşısında güçleneceği ve gerçekleşecek kırılmayla 2 dolar sınırına dayanacağını söylüyor.

“Ekosistem içinde çok fazla temel büyüme var ve bunun altta yatan token’ın fiyatıyla otomatik olarak yankı bulmaması garip.

Bu fark, piyasaların peşinden koşacağı bir fırsat ve işte bu yüzden, Bitcoin yukarı doğru gitmeye devam ettiği anda bu tür token’ların Bitcoin’i önemli ölçüde geride bırakmasını bekliyorum.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı ABD Hazine Bakanlığı’ndan stablecoin ihraççılarına yönelik yeni düzenleme hazırlığı
Bir Sonraki Yazı Asya’da dijital varlık düzenlemeleri yöneticiler üzerinde sorumluluğu artırıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güney Kore, dijital varlıklar için kapsamlı düzenleme teklifini açıkladı
Kripto Para Hukuku
Asya’da dijital varlık düzenlemeleri yöneticiler üzerinde sorumluluğu artırıyor
Kripto Para
ABD Hazine Bakanlığı’ndan stablecoin ihraççılarına yönelik yeni düzenleme hazırlığı
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Circle yeni ödeme platformunu tanıttı: Bankalar ve fintech şirketlerine stablecoin kolaylığı
STABILCOIN
Ethereum Foundation 11 milyon dolarlık ETH’yi stablecoine dönüştürüyor
DEFI
Lost your password?