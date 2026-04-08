Kahin “son gülen iyi güler” diyor ve kripto paralar için sonraki hamleye işaret ediyor

İran ile ABD arasındaki ateşkes son birkaç saatte sarsıntı yaşsa da şimdilik gerilim tırmanmıyor. Lübnan’a yapılan saldırılar İran’ın misilleme tehdidini doğurdu. Yazı hazırlandığı sırada ateşkesi tehlikeye atacak bir gelişme söz konusu değil ancak birkaç saat içinde her şeyi değişeceği unutulmamalı. Kripto kahini Roman Trading ise “başladığımız yere döneceğiz” dedi.

Kripto kahininin tahmini

Bitcoin bugün 72.857 dolara kadar yükseldi ve altcoinlerde çok daha büyük kazançlar gördük. Kısa süre sonra Fed tutanakları yayınlanacak. Eğer ateşkes olmasaydı bugün gelecek tutanaklar ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon raporu çok daha fazla anlam ifade edecektir. Warsh’ın gelmesine yaklaşık 1 ay kala Fed tekrar faiz indirim rotasına dönebilir.

Fakat son 7-8 aydaki büyük hareketlerin kayda değer bölümünü doğru bilen Roman Trading takma isimli analist “haber temelli yükselişin geçici olacağını” söylüyor. Ona göre BTC başlangıç noktasına geri dönmeyi bekliyor.

“Hacmi düşük, haber kaynaklı bir hareket yüzünden ortalık oldukça hareketli. Üstelik bir kez daha yüksek zaman dilimindeki direnci geride bırakıyoruz. Bir sözüm var: “Haber kaynaklı hareketler, başladıkları noktaya tamamen geri döner.”

O başlangıç noktası 68 bin idi.”

Bitcoin (BTC) ve NEAR Coin

DaanCrypto bugün yakınlardaki CME boşluklarını hatırlattı. BTC genelde CME GAP’a imkan bulduğunda hareket eder. Fiyat için mıknatıs görevi üstlenen bu boşluğu ilki Şubat başında büyük düşüşün ortasında oluştu ve 84 bin dolarda bulunuyor. Diğeri de bu hafta sonu aşağıda oluşan 67 bin dolarlık GAP.

Bakalım Bitcoin hangisine önce ulaşacak. Şimdilik ateşkes bozulmazsa yukarıdaki hedef daha makul gibi görünüyor. Ancak ateşkesin kırılganlığı ve Trump’ın öngörülemezliği küçümsenmemeli.

Aylarca BTC için yükseliş beklentisi paylaşan Poppe birkaç gün evvel düşüş derinleşecek dedi ve yine yanıldı. Şimdi de NEAR Coin’in BTC karşısında güçleneceği ve gerçekleşecek kırılmayla 2 dolar sınırına dayanacağını söylüyor.

“Ekosistem içinde çok fazla temel büyüme var ve bunun altta yatan token’ın fiyatıyla otomatik olarak yankı bulmaması garip. Bu fark, piyasaların peşinden koşacağı bir fırsat ve işte bu yüzden, Bitcoin yukarı doğru gitmeye devam ettiği anda bu tür token’ların Bitcoin’i önemli ölçüde geride bırakmasını bekliyorum.”