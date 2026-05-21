Kraken Dubai’de VARA lisansını aldı AED desteği yolda

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Kraken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde önemli bir düzenleyici başarı elde etti. Kraken’in ana şirketi Payward, Dubai’nin dijital varlıklar için yetkili düzenleyici kurumu Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) tarafından verilen broker-dealer, yatırım ve yönetim lisansını aldı. Söz konusu gelişme, şirketin Dubai’deki faaliyetlerini resmi olarak başlatmasını ve ülkede daha geniş kitlelere hizmet vermesini sağladı.

Kraken’in Dubai hedefi

Kraken’in global olarak genişleme stratejisinin önemli bir ayağı olan bu adım, borsanın Orta Doğu’daki varlığını güçlendiriyor. Lisansla birlikte Kraken, Dubai’de sadece spot ve marj işlemleriyle sınırlı kalmadan, OTC piyasası servisleri, staking ve kurumsal yatırımcılara yönelik gelişmiş çözümler de sunabilecek. Özellikle Kraken Prime aracılığıyla büyük yatırımcılara daha profesyonel hizmet sağlanması bekleniyor.

Mini sözlük: VARA, Dubai’de dijital varlık hizmet sağlayıcılarını denetleyen, kripto para borsalarına faaliyet izni ve lisansı veren özel bir düzenleyici kurumdur.

Spot işlemlerden OTC’ye, tüm hizmetler tek çatı altında

Kraken’in güvenilir ve yüksek likiditeye sahip işlem platformu, lisansla birlikte alanını genişletiyor. Bölgede faaliyet gösteren kullanıcılar artık Avrupa, ABD ve Asya-Pasifik piyasalarındaki derin likiditeye doğrudan ulaşabilecek. Bu, kullanıcıların büyük hacimli işlemleri kolayca ve rekabetçi fiyatlarla gerçekleştirmelerini olanaklı kılıyor.

Kraken, Dubai’deki müşterilerine başta spot ve marj işlemleri olmak üzere, OTC servisleri ve staking ürünleriyle de eksiksiz bir hizmet deneyimi sunacaklarının altını çizdi.

Kurumsal müşteriler özelinde ise, Kraken Prime arayüzü sayesinde daha gelişmiş raporlama ve profesyonel ödeme çözümleri ön plana çıkıyor.

Hizmet Türü Dubai’de Sunulacak Hedef Kitle Spot & Marj İşlemleri Evet Bireysel & Kurumsal OTC Hizmetleri Evet Kurumsal Staking Evet Tüm Kullanıcılar Kraken Prime Evet Büyük Yatırımcılar

Yerel para birimiyle işlem kolaylığı

Kraken tarafından yapılan açıklamada, yılın ilerleyen dönemlerinde Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (AED) ile hem fonlama hem de çekim desteğinin devreye alınacağı bildirildi. Böylece kullanıcılar, doğrudan yerel bankalardaki hesaplarından kripto pazarına giriş-çıkış yapabilecek, döviz transferine gerek kalmadan alım satım imkanı elde edecek.

Ayrıca, Payward’un Dubai’de kurduğu yerel ve düzenlenmiş bir yan kuruluş aracılığıyla, müşteri bakiyeleri, yerel mevzuata uygun şekilde korunacak ve işlemler şeffaf biçimde yürütülecek.

Dubai kripto ekosisteminde yeni dönem

Birleşik Arap Emirlikleri, son yıllarda kripto para regülasyonları açısından bölgede öncü bir merkez haline gelirken, Kraken’in VARA lisansı alması sektör oyuncularına güven veren bir adım olarak görülüyor. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların güvenli platform beklentisiyle buluşan yeni yapı, şirketin bölgede uzun vadeli büyüme hedefini destekliyor.

Açıklamalara göre, Dubai’nin kripto dostu yasal ortamı sayesinde Kraken’in finansal teknoloji alanında sunduğu ürünleri hızlı şekilde bölgeye uyarlaması ve yeni müşteri kitlesine erişimi öngörülüyor.