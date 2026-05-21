XRP/BTC 15 hafta düşüşteyken balinalar 71 milyon XRP topladı

XRP son on beş haftadır dolar paritesinde neredeyse hiç hareket göstermedi. Fiyat 1,38 dolar çevresinde yatay bir seyir izlerken, Bitcoin aynı süreçte 60 bin dolardan 80 bin doların üzerine tırmandı.

XRP/BTC paritesi baskı altında

Analist ChartNerdTA’ya göre, bu dönemde XRP/BTC çifti 15 hafta üst üste değer kaybetti ve bu BTC’deki çıkışın tüm momentumu çektiğine işaret ediyor. Bu nedenle XRP’nin dolar bazında fiyatı da anlamlı bir değişim yaşamadı. Kısacası, Bitcoin ralli yaparken XRP’nin hareket edememesi, iki paritenin zıt yönde gelişerek birbirini dengelemesinden kaynaklandı.

ChartNerdTA’nın değerlendirmesine göre, “Bitcoin 60 binden 80 bine yükselirken, aynı sürede XRP/BTC paritesi üst üste 15 hafta boyunca düştü. Bu yüzden XRP’nin dolar bazındaki fiyatı da uzun süredir yatay seyrediyor.”

Çiftin 15 hafta boyunca yükselmemesi, XRP’nin Bitcoin’e kıyasla önemli ölçüde geride kaldığını gösteriyor. XRP/BTC oranı, özellikle bu döngüde Bitcoin’in hızlandığı anlarda tarihi olarak düşüş eğilimi gösteriyor. Bazı teknik analistler ise bu tür bir gerilemenin ardından fiyat hareketliliği görülebileceğini savunuyor.

Büyük alımlar, sessiz birikim

Buna karşın, balina tabir edilen büyük yatırımcılar son dönemde XRP toplamaya hız verdi. Zincir üstü analiz verilerine göre, yalnızca son bir hafta içinde 71 milyon adetten fazla XRP balina cüzdanlarına geçti. Toplam balina bakiyesi ise yaklaşık 3,71 milyar adetten 3,80 milyara yükseldi. En belirgin alım dalgası ise 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Zincir üstü veri sağlayıcısı alicharts, “Balinalar son bir haftada 71 milyon XRP biriktirdi,” ifadelerini kullandı.

Bu hacim, olağan dışı bir pozisyon değişimine işaret ediyor. Üstelik fiyatlarda büyük bir açıklama veya gelişme olmadan gerçekleşen alımlar, birikim eğiliminin sessiz sürdüğünü düşündürüyor. Özellikle mayıs başından bu yana Binance borsasından toplamda 403 milyon adedin üzerinde XRP’nin günlük şekilde çekilmesi, uzun vadeli tutma eğiliminin sinyalini veriyor.

Mini sözlük: Zincir üstü (on-chain) veri, kripto para transferleri ve cüzdan hareketlerini blokzincirinin kendisi üzerinden gerçek zamanlıya yakın şekilde analiz eden verilerdir. Bu sayede borsalardan çıkan büyük hacimli işlemler veya balina alımları doğrudan takip edilebilir.

XRP için kritik seviye ve teknik görünüm

Analistlerin dikkat çektiği esas nokta XRP/USD fiyatından çok XRP/BTC oranı. Zira bu oran, XRP’nin genel kripto piyasası içindeki konumunu gösteriyor. Teknik analizciler bu tip uzun süreli düşük performans dönemlerinin ardından güçlü sıçramaların gelebileceğine dikkat çekse de, bu döngünün eski örneklerle örtüşüp örtüşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

ChartNerdTA, XRP’nin mayıs ayı sonuna kadar 1.200 dolara yönelip yönelmeyeceğini gündeme getirse de, mevcut fiyat 1,38 dolar civarında bulunuyor ve bu seviye son haftalarda destek noktası olarak öne çıktı. Balinaların bu seviyede alım yapma gerekçeleri şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Parite/Fiyat Son 15 Haftadaki Seyir Güncel Değer XRP/USD Yatay 1,38 USD BTC/USD Yükseliş 80.000 USD’yi aştı XRP/BTC Sürekli düşüş Yılın en düşük seviyelerinde

Ancak net olan şey, son dönemdeki en zayıf XRP/BTC performansı sırasında büyük miktarda XRP’nin balina cüzdanlarına geçmesidir. Piyasada yakın vadede bir kırılma olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.