XRP’de 1.36 dolardaki kilit seviyede büyük hareket bekleniyor

XRP son dönemlerde giderek sıkışan bir fiyat aralığında işlem görüyor ve yatırımcılar uzun zamandır beklenen yukarı yönlü kırılmanın yaklaşıp yaklaşmadığını tartışıyor. Birçok teknik analiz göstergesinin kesiştiği noktaya doğru ilerleyen XRP, büyük yatırımcı hareketleri ve türev piyasasında artan ilgiyle dikkat çekiyor.

Teknik sıkışma sinyalleri

Fiyat grafikleri üzerinde çalışan analist Dark Defender, iki haftalık periyotta XRP’nin halen geniş bir Elliott Dalga yapısı içinde dalgalandığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden yatay hareketliliğe rağmen, yükseliş eğiliminin teknik olarak korunduğu yorumu öne çıkıyor. Özellikle destek ve direnç bölgeleri arasındaki fiyat sıkışıklığı — teknik analistlerce “sıkışma üçgeni” veya “apeks” olarak adlandırılıyor — genellikle şiddetli bir kırılma hareketi öncesini işaret ediyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, finans piyasalarında fiyatların belirli dalga dizilerine göre hareket ettiğini öne süren ve özellikle teknik analizde kullanılan bir yaklaşımdır. Yatırımcılar bu dalgaları kullanarak potansiyel trend değişimlerini tespit etmeye çalışır.

Kısa vadede XRP için ana destek aralığı 1.31 ila 1.36 dolar olarak öne çıkıyor. Son düşüşlerde bu bölge satış baskısına karşı defalarca dayanıklılığını gösterdi. Yükseliş hareketinde ise 1.47 dolar ilk önemli direnç olarak görünürken, daha yukarıda 1.88 ve 3.56 dolar seviyeleri izlenecek. Analistler bu dirençlerin kademeli olarak aşılması halinde güçlü bir trend devamı bekliyor.

CoinCodex verilerine göre şu anda XRP fiyatı 1.36 dolar civarında gezinmeye devam ediyor ve kritik destek bölgesinde denge sağlanıyor.

Balina hareketleri ve bireysel yatırımcıların temkinliliği

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Ali Martinez, sosyal medya paylaşımlarında büyük yatırımcıların son yedi günde 71 milyonun üzerinde XRP topladığını vurguladı. Bu tür güçlü alımlar volatilitenin düşük seyrettiği dönemlerde, genellikle uzun vadeli pozisyon alma stratejisine işaret ediyor. Özellikle bireysel yatırımcıların çekinceli davrandığı zamanlarda balina hareketleri daha çok dikkat çekiyor.

Piyasa verilerine göre, borsalardan çekilen XRP miktarı artıyor. Tokennin özel cüzdanlara taşınması, piyasadaki arzın daralabileceğine işaret olarak görülüyor. Bu durum teknik sıkışıklıkla birleştiğinde, genelde sonrası yüksek oynaklık getirebiliyor.

Analistler, “Fiyatın ve cüzdan davranışlarının farklı yönlerde gelişmesi dikkatle izlenmeli. Çünkü bu, piyasada arzın ciddi şekilde azalmaya başladığını erken gösterebilir” görüşünü paylaşıyor.

Kurumsal ilgi ve türev piyasalarındaki hareketlilik

XRP’nin gelecek hamlesini etkilemesi beklenen başka bir faktör de kurumsal yatırımcıların türev piyasalarına olan ilgisi. CME Group’ta yıl içinde XRP vadeli işlem kontratlarında toplam 62.87 milyar dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Bu rakam kurumların ve büyük ölçekli yatırımcıların XRP’ye düzenlenmiş piyasalarda artan şekilde ilgi gösterdiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: CME Group, dünyanın en büyük türev ürün borsalarından biridir ve kurumsal yatırımcılara çeşitli kripto para vadeli işlem kontratları sunar. Bu platformdaki yüksek işlem hacmi, genellikle piyasanın olgunlaştığının ve kurumsal sermayenin ilgisinin arttığının göstergesi kabul edilir.

Destek Seviyesi Direnç Seviyesi Son Fiyat Yıllık CME Hacmi Balina Alımı (haftalık) 1.31 – 1.36 USD 1.47 / 1.88 / 3.56 USD 1.36 USD 62.87 milyar USD 71 milyon XRP

Sonuç olarak, teknik yapıdaki sıkışma, balina alımları ve kurumsal türev hacmindeki artış birleştiğinde XRP’de kayda değer bir fiyat hareketi için zemin hazırlanıyor. XRP’nin bir sonraki sert hareketi, kısa vadede bu göstergelerin tetikleyeceği çıkış ya da yatay seyrin sürdürülmesiyle şekillenecek.