BITCOIN (BTC)

Bitcoin fiyatı 82.800 dolardan yüzde 7 geriledi kurumsal yatırımcılar çıkışa geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hızlı geri çekildi ve uzun vadeli yatırımcılar zarar gördü.
  • Büyük yatırımcılar yüksek miktarda BTC’yi borsalara gönderdi ve satış baskısı tırmandı.
  • Kısa süre içinde toplamda 616 milyon dolarlık zarar gerçekleşti.
  • 🟠 Ana risk, balinaların dağıtıma geçmesiyle piyasa güveninde azalma olması.
Bitcoin, yakın dönemde ulaştığı 82.800 dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 7 geri çekilerek 76.000 dolara kadar düştü. Bu hızlı değer kaybı sırasında hem büyük yatırımcılar hem de uzun vadeli tutucular (LTH) ciddi şekilde zarara uğradı. Günlük bazda gerçekleşen toplam zarar 616 milyon dolara yükseldi.

İçindekiler
1 Kurumsal yatırımcılar ve balinalardaki değişim
2 Zararlar uzun vadeli yatırımcıları vurdu
3 Piyasa duyarlılığında önemli değişim
4 Kısa vadede satış baskısı yükseldi

Kurumsal yatırımcılar ve balinalardaki değişim

Verilere göre, bin BTC ve üzeri bakiyeye sahip yatırımcılar (balinalar) uzun süre boyunca piyasaya yeni giren Bitcoin’lerin çoğunu toplarken, son dönemde bu eğilim tersine döndü. Yıllık bazda balina birikim oranı yüzde eksi 151’e indi ve bu Bitcoin için rekor düşük bir seviye olarak kayıtlara geçti. Özellikle yatırım fonları ve borsada işlem gören Bitcoin ürünlerinden yüksek miktarda çıkışlar yaşanması, kurumsal yatırımcı güveninde azalma olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Balina — Kripto para piyasasında, genellikle 1.000’den fazla BTC’ye sahip olan ve büyük işlemleriyle fiyatta dalgalanma yaratabilen yatırımcıları ifade eder.

Ocak ayındaki benzer bir durumda, borsalara yönelik emilim oranındaki yükselişi Bitcoin’in yüzde 38’lik değer kaybı izlemişti. 2024 son çeyreğinde ise farklı olarak toplu alımlar, Bitcoin’in tarihte ilk kez 100.000 dolar eşiğini aşmasına zemin hazırlamıştı.

Zararlar uzun vadeli yatırımcıları vurdu

Son fiyat düşüşü sırasında gerçekleşen zararlar dikkat çekiyor. Uzun vadeli tutucuların bir günde yaşadığı kayıp 513,6 milyon dolar, kısa vadede al-sat yapanlarınki ise 101,8 milyon dolar oldu. Bu, mart ayından beri görülen en yüksek tek günlük zarar rakamı. Üstelik 48 saatten kısa sürede, 41,5 milyon dolardan 616 milyon dolara fırlayan bu seviyede, zararın büyük kısmı uzun vadeli yatırımcıların üzerinde oluştu.

Analist Woominkyu, bu dönemde balinaların 8.000’den fazla Bitcoin’i borsalara gönderdiğini vurguladı. Buna paralel olarak, Glassnode’un birikim trend puanı neredeyse sıfıra inerek, büyük oyuncuların alım yapmak yerine birikimlerini elden çıkardığına işaret etti.

Piyasa duyarlılığında önemli değişim

Glassnode verileri, yalnızca balinalar veya fonlar değil, hemen her türden Bitcoin yatırımcısının ya dağıtıma geçtiğini ya da hiç alım yapmadığını gösteriyor. Son bir yılda yeni oluşturulan Bitcoin miktarı piyasaya sürülürken, artık büyük kesimler biriktirmektense satışa yönelmiş durumda. Bu da piyasanın genelinde riskten kaçış eğilimine neden oldu.

Ocak 2025’teki benzer durumda Bitcoin, bir ay içinde 60.000 dolara kadar inmişti. Uzmanlar şu anki teknik göstergelerin de önceki sert düşüşlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor.

Kısa vadede satış baskısı yükseldi

Gerek gerçekleşen zararlar, gerekse büyük hacimli adreslerin dağıtıma yönelmesiyle Bitcoin piyasasında kısa sürede satış baskısı belirgin olarak arttı. Özellikle son dönemde yükselen fiyatlarla alım yapan yatırımcılar, zarar etmek istemedikleri için ellerindekini satmaya başlamış görünüyor.

Bunun aksine, 2024’te yaşanan seçim dönemindeki toplu alımlar, fiyatın tarihi rekorlara ulaşmasına ortam yaratmıştı. Ancak günümüzde yaşanan hızlı satışlar, piyasada güvenin azaldığını ve yeni bir toparlanmanın zaman alabileceğini gösteriyor.

DönemBiriktirme/EğilimBTC FiyatıToplam Gerçekleşen Zarar
Ocak 2025Birikimden dağıtıma geçiş60.000 $Yüksek
Q4 2024Toplu birikim100.000 $ üstüDüşük
Haziran 2025Dağıtım yoğun76.000 $616 milyon $ (bir günde)

Glassnode verileri, neredeyse tüm yatırımcı gruplarında birikim eğiliminin bitip dağıtıma dönüldüğünü ve bu duruma satış baskısının eşlik ettiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
