Ripple’ın yerel tokenı XRP, ETF girişleriyle 1,39 milyar doları aştı fiyat 1,37 dolarda dengelendi

XRP, 21 Mayıs Çarşamba günü 1,37 dolar seviyesinde işlem görerek 1,35 dolar civarındaki desteğini korudu. Bu fiyat hareketi, mayıs ortasında 1,50 dolar direncine yapılan başarısız bir denemenin ardından ortaya çıktı. Son yükseliş denemesinin ardından gelen geri çekilmede hem ABD’de beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin hem de Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Piyasa Dinamikleri ve ETF Girişleri

Son günlerde XRP’yi izleyen borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgi artmaya devam etti. Üst üste dört işlem gününde girişler yaşanırken, salı günü ETF’lere 1,48 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu tutar, bir önceki günün 750 bin dolarlık seviyesinin neredeyse iki katına yaklaştı. Toplam girişler 1,39 milyar dolara çıktı; fonlarda yönetilen ortalama varlık değeri ise 1,12 milyar dolar olarak kaydedildi.

Mini sözlük: ETF (Borsa Yatırım Fonu), temel olarak belirli bir varlığı veya varlık sepetini izleyen ve borsada hisse gibi alınıp satılabilen yatırım araçlarıdır. Kripto ETF’leri, yatırımcılara ilgili kripto paraya doğrudan sahip olmadan yatırım olanağı sunar.

Vadeli Sözleşmeler ve Teknik Görünüm

Vadeli işlem piyasasında XRP bağlantılı açık pozisyonların toplamı çarşamba günü 2,93 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, bir önceki seanstaki 2,83 milyar dolardan yüksek. Açık pozisyonlardaki bu artış, fiyatların kısa vadede 1,40 dolara doğru hareket edebileceğine işaret ediyor.

Teknik olarak XRP, 50 günlük (1,41 dolar), 100 günlük (1,48 dolar) ve 200 günlük (1,69 dolar) üssel hareketli ortalamaların tamamının altında işlem görmeye devam ediyor. Bu görünüm yakın vadede baskının sürdüğüne işaret ediyor. Günlük zaman diliminde Göreli Güç Endeksi (RSI) 40’lı seviyelerde; MACD göstergesi ise negatife işaret ederek zayıf momentumun devam ettiğini gösteriyor.

XRP analizinde öne çıkan ChartNerd, 1,50 dolar direncinin sürekli olarak aşılamamasının satış baskısını artırabileceğine vurgu yaptı ve “her direnç denemesinde başarısızlık, düşüş riskini büyütüyor” değerlendirmesini yaptı.

Kritik Bölge ve Senaryolar

Kısa vadede en önemli direnç noktası 1,3940 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu noktanın üzerinde kalıcı bir kapanış olursa XRP’de sonraki durakların sırasıyla 1,42 dolar ve 1,47 dolar olabileceği dile getiriliyor. Tersine, 1,3940’ı geçmekte zorlanılırsa aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,3620 ve 1,3550 dolar.

Bu desteklerin de kırılması halinde 1,34 ve daha aşağıda 1,32 dolar seviyelerinin yeniden gündeme gelmesi olası. Alıcıların ağırlık kazanması ve fiyatın 1,3940 üzerinde kalması halinde ise XRP’nin yeniden 1,50 ve ardından 1,52 dolar dirençlerini test etmesi beklenebilir.

Makroekonomi ve Piyasa Takvimi

ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantısına ilişkin tutanaklarının çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Bu belge, önümüzdeki döneme yönelik faiz kararları hakkında piyasaya yol gösterebilir. Özellikle yüksek beklentili enflasyon verilerinin ardından, tutanaklarda yer alacak mesajların makroekonomik risk algısı üzerinde etkisi olabileceği düşünülüyor.

XRP’de fiyat 1,37 dolar seviyesinde tutunurken, ETF işlemlerindeki pozitif giriş ivmesi ve vadeli işlemlerde açık pozisyonun artması, yatırımcı ilgisinin hala güçlü olduğunu gösteriyor.