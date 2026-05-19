SEC uzmanı Ripple’ın “sessizlik kuralı” iddialarını çürüttü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) uzun yıllar görev yapan hukukçu Marc Fagel, kripto piyasasında tartışma yaratan Ripple davası ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. SEC’in 1972’den bu yana uyguladığı ve anlaşma sonrası şirketlerin kurum hakkında kamuoyunda olumsuz konuşmasını yasaklayan “sessizlik kuralı” (Rule 202.5(e)) kısa süre önce resmi olarak kaldırıldı. Ancak Fagel, bu reformun Ripple’ı doğrudan ilgilendirmediğini netleştirdi.

Ripple için değişen bir şey yok

Kripto dünyasında birçok kişi, kuralın iptal edilmesiyle Ripple yönetiminin artık özgürce konuşabileceğini düşündü. Oysa Ripple davası, diğer birçok SEC vakasından temelden ayrışıyor. Şirket, başından itibaren bir anlaşmayı reddettiği ve doğrudan mahkeme yoluna gittiği için hiçbir zaman böyle bir sessizlik yükümlülüğüne tabi olmadı. Fagel’in de vurguladığı gibi:

Ripple’ın sessiz kalması yönünde bir mahkeme emri hiçbir zaman verilmedi ve şirket bu süreçte daima SEC’e yönelik kamuoyunda açık ve eleştirel ifadeler kullandı.

SEC’in geri adım attığı kural, yalnızca uzlaşmaya varan tarafları “ne kabul ederim ne de reddederim” formülüyle konuşturmamayı hedefliyordu. Ripple ise uzlaşmayı değil tam kapsamlı davayı seçti. Şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ve baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, tüm süreç boyunca SEC’in kriptoya yaklaşımını sıkça eleştirdi.

Kuralın iptalini resmi olarak SEC Başkanı Paul Atkins duyurdu. Artık geçmişte SEC ile anlaşma yapan şirketler ve girişimciler, kurumun tutumuna kamuoyu önünde açıkça karşı çıkabiliyor. Bu karar, Ripple’ın hukuki durumunda bir değişiklik yaratmadı. XRP’nin piyasadaki regülasyon durumu, olası yaptırımlar ve varlık statüsü gibi başlıklardaki belirsizlik ise halen devam ediyor.

Binance’te işlem çiftleri temizlik süreci

Kripto para borsası Binance, işlem defteri kalitesini artırmak ve düşük hacimli piyasaları sadeleştirmek amacıyla, 22 Mayıs 2026 tarihinde sekiz işlem çiftini platformdan kaldıracağını duyurdu. Kaldırılacak çiftler arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Uniswap (UNI), Avalanche (AVAX) gibi önde gelen coin’lerin çeşitli çapraz ticaret çiftleri yer alıyor.

Listeden çıkarılacak çiftler arasında şunlar bulunuyor: CHZ/BTC, IOTA/BTC, XLM/BTC, AVAX/ETH, UNI/ETH, UNI/FDUSD, XLM/FDUSD ve FET/BNB. Özellikle Uniswap ve Stellar gibi önemli projelerin FDUSD ve BTC gibi çapraz çiftlerinin düşük likidite nedeniyle tercih edilmediği görülüyor. Binance bu hamleyle kaynak kullanımını azaltıp, işlem defterlerini etkin şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik, yatırıcıların coin bakiyelerini hiçbir şekilde etkilemeyecek. Örneğin, UNI, AVAX veya XLM ile işlemler, popüler ve yüksek hacimli işlem çiftlerinde sorunsuz şekilde devam edecek.

Kritik npm zararlısı: “Shai-Hulud” tehdidi büyüyor

Web3 yazılım geliştiricileri ve JavaScript topluluğu, son sekiz ayda beşinci kez tespit edilen “Shai-Hulud” adlı kendini çoğaltan zararlının saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Güvenlik firması SlowMist, kendi MistEye izleme sistemi aracılığıyla tehlikeyi tespit etti ve söz konusu zararlının hızla yayıldığını bildirdi.

Bu zararlının öne çıkan özelliği, OpenAI Codex, Claude Code veya Visual Studio Code gibi yapay zeka destekli kod asistanlarını “arka kapı” olarak kullanabilmesi. Olağan güvenlik önlemlerini aşabilen bu yeni varyant, sistemde yer alan .claude/settings.json ve .vscode/tasks.json gibi ayar dosyalarını gizlice değiştiriyor. Böylece geliştirici her proje başlattığında zararlı kod tekrar etkinleşiyor.

Saldırganlar, npm platformunda “atool” takma adlı ([email protected]) geliştirici hesabını ele geçirip, 600’den fazla zararlı paket yayınladı. Sisteme sızan virüs, AWS ve Azure bulut erişim bilgileri, API anahtarları, seed phrase ve pipeline parolaları gibi kritik verileri şifreleyip saldırganın kontrol ettiği sunuculara iletiyor. Bu veriler, GitHub API’sı kullanılarak sıradan işlem trafiğiymiş gibi gizleniyor ve tespiti zorlaşıyor.

SlowMist, etkilenen kütüphaneleri kullanan projelerin derhal taranmasını, güvenli sürümlere geçilmesini, erişim anahtarlarının sıfırlanmasını ve yapay zeka araçlarının ayar dosyalarının temizlenmesini tavsiye ediyor.

Bitcoin’de son durum ve makro etkiler

Kripto piyasası, bu hafta FED Başkanı olarak göreve başlayacak olan Kevin Warsh’ın gelişi ve ABD’de hızlanan enflasyon verileriyle birlikte dalgalanma yaşıyor. Bitcoin fiyatı 76.800 ile 79.800 dolar arasında istikrarını koruyor. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC fiyatı bu aralıkta kalırken, piyasa deltası ve likidite dinamiklerinde de dikkat çekici değişimler gözlemleniyor.

Likiditedeki daralma, önümüzdeki 12 ayda Bitcoin’in “piyasa hakimiyetini” diğer altcoinlere göre artırabileceğine işaret ediyor. Delphi Digital’in LMOS endeksine göre, özellikle yüksek teminatlı işlemler azalırken yatırım akışları yeniden Bitcoin’e dönüyor.

Piyasalar, 20 Mayıs’ta açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarını ve FED’in yeni dönemde nasıl bir faiz politikası izleyeceğini merakla bekliyor. Son açıklanan TÜFE’nin yüzde 3,8’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket piyasada faiz artırımı olasılığını %37,4’e çıkardı.

Kevin Warsh’ın FED Başkanlığı, geçmişten bu yana finansal inovasyona açık tutumu ve mevcut enflasyon ortamı nedeniyle yakından izleniyor. Kripto piyasasında ayrıca, ABD SEC’in bu hafta yayınlaması beklenen “yenilikçi muafiyet” kararı da takip ediliyor. Söz konusu düzenleme, tokenize hisse ticaretinin ve 7/24 blockchain üzerinden pay ihraç edilmesinin önünü açabilir.