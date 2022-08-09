CoinShares'in en sonki haftalık raporuna göre Ethereum tabanlı dijital varlık fonlarında üst üste yedi hafta boyunca pozitif girişler kaydedildi.

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En sonki CoinShares raporuna göre Ethereum tabanlı dijital varlık fonlarında üst üste yedi hafta boyunca pozitif girişler kaydedildi. Söz konusu girişler, geçen hafta 16,3 milyon dolara ulaşırken, son yedi haftadaki toplam girişler ise 159 milyon dolara ulaştı. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Ethereum’daki bu yükseliş eğiliminin büyük ölçüde yaklaşmakta olan Merge yükseltmesinden ve yatırımcılar tarafındaki beklentiden kaynaklandığını ifade etti.

CoinShares Raporu

Ethereum (ETH), son haftalarda Merge yükseltmesinin de yaklaşması ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde ETH, 1.100 dolar seviyelerinden 1.800 dolar seviyelerine kadar yükseldi. En sonki CoinShares raporunda da söz konusu yükselişe değinildi ve kurumsal yatırımcıların ETH varlıklarına önemli ölçüde ekleme yapmakta olduğu ifade edildi.

CoinShares raporuna göre Ethereum (ETH) tabanlı dijital varlık yatırım ürünlerinde üst üste yedi hafta boyunca pozitif girişler kaydedildi. Geçen haftaki girişler 16,3 milyon dolar olurken, yedi hafta boyunca kaydedilen toplam girişler ise 159 milyon dolara ulaştı. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, raporda Ethereum’daki (ETH) bu yükseliş eğiliminin büyük ölçüde yaklaşmakta olan Merge yükseltmesinden ve yatırımcılar tarafındaki beklentiden kaynaklandığını ifade etti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün öğlen saatlerinde yeniden 24.000 dolar seviyelerinden reddedilen Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 23.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Çoğu altcoin, güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), günün erken saatlerinde 1.770 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,17 trilyon doları aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.