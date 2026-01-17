ABD’de Kripto Düzenlemesi Tartışması: Coinbase CEO’sundan Bankalara Sert Eleştiri

ABD’de kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeler yeniden hararetli bir tartışmanın merkezine oturdu. Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong, büyük ABD bankalarının eski Başkan Donald Trump’ın kripto dostu politikalarını zayıflatmaya çalıştığını öne sürdü. Armstrong’a göre Senato Bankacılık Komitesi’nde hazırlanan yeni piyasa yapısı taslağı, inovasyonu baskılayarak ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor ve kripto sektöründe son dönemde oluşan iki partili uzlaşmayı tehlikeye atıyor.

Senato Taslağı ve Kripto Ekosistemine Etkileri

Armstrong, Fox Business’ta katıldığı bir programda Senato Bankacılık Komitesi’nin son taslağını değerlendirdiklerini ve mevcut haliyle destekleyemeyeceklerini açıkladı. Ona göre taslak, bankaların çıkarlarını önceleyen bir çerçeve sunuyor. Özellikle tokenize menkul kıymetlerin fiilen yasaklanmasına yaklaşan hükümler, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına getirilen kapsamlı kısıtlamalar ve stablecoin ödüllerinin kaldırılması sektörde ciddi sorunlara yol açabilir.

Coinbase CEO’su, kısa süre önce yürürlüğe giren ve Trump tarafından imzalanan GENIUS Act’in stablecoin ihraççılarına faiz sunma imkânı tanıdığını hatırlattı. Armstrong, bunun Amerikalı bireylerin tasarruflarından getiri elde edebilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı. Büyük bankaların ise bu getiriyi kendi bilançolarında tutmak için düzenleyici baskı oluşturduğunu savundu. Ona göre tamamen kısa vadeli ABD Hazine tahvilleriyle desteklenen stablecoin’ler, kesirli rezerv bankacılığına kıyasla finansal sisteme çok daha düşük risk taşıyor.

CFTC-SEC Dengesi ve Diğer Gelişmeler

Armstrong’un en sert eleştirilerinden biri, Senato taslağında Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) tabi hale getirilmesi oldu. Bu yaklaşımda dijital varlıkların önce SEC denetiminden geçmesi öngörülüyor. Coinbase CEO’su, Temsilciler Meclisi’nden geçen CLARITY Act’i örnek göstererek, bu yapının düzenleyici belirsizliği artıracağını savundu.

Bu tartışmalar sürerken, ABD’de başka bir gelişme de dikkat çekiyor. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’nın (NYDFS) stablecoin ihraççıları için ek şeffaflık ve rezerv raporlama yükümlülükleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Uzmanlar, eyalet düzeyindeki bu adımların federal düzenlemelerle uyumlu hale getirilmemesi durumunda piyasada parçalı bir yapı oluşabileceği uyarısında bulunuyor.