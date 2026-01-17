Monero’daki Kayıp Dikkat Çekti: Altcoin’lerde Yön Arayışı

Kripto para piyasası hafta sonuna beklenenden daha sakin bir görünümle girerken, Bitcoin fiyatı yaklaşık 95 bin dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Son günlerde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından piyasanın soluklanması, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışına girdiğini gösteriyor. Büyük hacimli altcoin’lerin çoğunda da benzer bir durgunluk göze çarparken, Monero cephesinde yaşanan sert geri çekilme dikkatleri üzerine çekti.

Bitcoin 95 Bin Dolar Seviyesinde Denge Arıyor

Bitcoin, önceki hafta sonunu görece sakin geçirirken haftanın ilk günlerinde güçlü bir atak başlattı. Pazartesi günü 90 bin dolardan 92 bin dolara hızlı bir yükseliş sergileyen BTC, bu seviyede birkaç kez duraksadı. Salı günü bu direncin aşılmasıyla yükseliş ivme kazandı ve çarşamba akşamı itibarıyla 98 bin dolar seviyesine kadar tırmanarak son ayların en yüksek noktasını gördü.

Bu süreçte Bitcoin’in yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 8 bin dolar değer kazanması, yılbaşından bu yana toplam artışı ise 10 bin dolar civarına taşıdı. Ancak bu kadar hızlı bir yükselişin ardından sınırlı bir geri çekilme kaçınılmaz oldu. Perşembe ve cuma günleri gelen satışlarla BTC fiyatı baskı altına girdi.

Düşüşün zirve noktası, ABD’de Donald Trump’ın Kevin Hassett’i Fed Başkanlığı için aday göstermeyeceğine dair haberlerin ardından geldi ve Bitcoin kısa süreliğine 94.500 doların altını test etti. Buna rağmen alıcıların devreye girmesiyle fiyat yeniden toparlandı ve 95 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Bitcoin’in piyasa değeri 1,9 trilyon dolar civarında sabitlenirken, toplam kripto piyasası içindeki hakimiyeti yüzde 57,4 seviyesinde seyrediyor.

Altcoin’lerde Durgunluk, Monero’da Sert Geri Çekilme

Son 24 saatlik süreçte altcoin piyasasında alışılmadık bir durgunluk göze çarpıyor. Ethereum 3.300 dolar civarında yatay hareket ederken, XRP 2,05 dolarlık destek seviyesini korumayı sürdürüyor. BNB, TRX ve Solana sınırlı artışlar kaydederken; DOGE, BCH, LINK ve ZEC hafif kayıplarla kırmızı bölgede yer alıyor.

Bu tablo içinde Monero (XMR) negatif ayrışıyor. Gizlilik odaklı kripto para, geçtiğimiz hafta güçlü bir ralli yaparak yaklaşık 800 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bu seviyeden gelen sert satışlarla birlikte fiyat 620 dolara kadar geriledi ve yalnızca son 24 saatte yüzde 12 değer kaybetti. Benzer şekilde Internet Computer (ICP) da günlük bazda yüzde 9’luk düşüş yaşayarak yatırımcıları tedirgin etti.

Öte yandan, piyasa geneline bakıldığında toplam kripto para piyasa değeri CoinGecko verilerine göre 3,3 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca son günlerde spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal girişlerin yeniden artmaya başladığına dair haberler, orta vadede piyasaya destek olabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in 95 bin dolar üzerinde sakin bir şekilde tutunması, piyasada güçlü bir panik havası olmadığını gösteriyor. Ancak altcoin’lerdeki hacim düşüşü ve Monero gibi bazı varlıklarda görülen sert düzeltmeler, yatırımcıların temkinli davranmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Kısa vadede yatay seyrin devam etmesi olası görünürken, makroekonomik haber akışı ve kurumsal talepler piyasanın bir sonraki yönünü belirleyecek ana faktörler olacak.