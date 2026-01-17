BITCOIN (BTC)

“10x Yetmez” Çıkışı: Samson Mow’dan Bitcoin’de Boğa Mesajı

Özet

  • Samson Mow, Bitcoin için 10 kat artış tahminlerini fazla temkinli buluyor.
  • Sabit arz ve kurumsal talep, uzun vadeli yükseliş beklentisini güçlendiriyor.
  • Kısa vadeli düşüşlere rağmen Bitcoin’in uzun vadeli hikâyesi korunuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin savunuculuğuyla tanınan Samson Mow, kripto para topluluğunda yeniden hararetli tartışmaların fitilini ateşledi. Uzun süredir Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline dair güçlü açıklamalar yapan Mow, bu kez analistlerin sıkça dile getirdiği “10 kat artış” beklentisinin bile gerçeği yansıtmadığını savundu. X platformunda yaptığı paylaşım, piyasanın mevcut durgun görüntüsüne rağmen Bitcoin’in geleceğine dair iyimserliğini net biçimde ortaya koydu.

İçindekiler
1 “10x Bitcoin” Tahmini Neden Yetersiz?
2 Piyasa Kırmızıda Ama İyimserlik Sürüyor

“10x Bitcoin” Tahmini Neden Yetersiz?

Samson Mow’a göre Bitcoin için dile getirilen 10 katlık fiyat artışı senaryoları fazlasıyla temkinli. Ona göre birçok piyasa katılımcısı, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat potansiyelini hâlâ tam olarak kavrayabilmiş değil. Mow, spesifik bir fiyat hedefi vermese de, Bitcoin’in geleceğini sınırlı kazanç projeksiyonlarıyla değerlendiren bakış açılarının “büyük resmi kaçırdığını” ima ediyor.

Bu iyimser yaklaşımın arkasında ise güçlü temel dinamikler bulunuyor. Bitcoin’in 21 milyonla sınırlandırılmış arzı, her halving sonrasında yeni arzın daha da azalması ve kurumsal yatırımcı ilgisinin giderek artması, Mow’un argümanlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle büyük şirketlerin bilançolarında Bitcoin biriktirmesi ve spot Bitcoin ETF’lerine yönelik düzenli fon girişleri, talebin artık bireysel yatırımcılarla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Mow ayrıca, Bitcoin fiyatlarının ciddi biçimde yükselmesi için talebin “patlama” yaşamasına bile gerek olmadığını savunuyor. Ona göre mevcut talebin korunması ve arzın kısıtlı yapısı bile uzun vadede fiyat üzerinde güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Piyasa Kırmızıda Ama İyimserlik Sürüyor

Mow’un açıklamaları, Bitcoin’in kısa vadede zayıf bir performans sergilediği bir döneme denk geldi. Son günlerde genel kripto piyasasında görülen geri çekilme, Bitcoin fiyatını da baskıladı. Lider kripto para, son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,56’lık sınırlı bir düşüşle “kırmızıda” işlem görüyor.

Ancak bu tablo, Mow’un duruşunu değiştirmiş değil. Ona göre kısa vadeli fiyat dalgalanmaları, Bitcoin’in uzun vadeli hikâyesi içinde yalnızca gürültüden ibaret. Benzer bir iyimser yaklaşım kısa süre önce başka bir gelişmeyle de gündeme gelmişti. ABD’de faaliyet gösteren bazı büyük varlık yönetim şirketleri, spot Bitcoin ETF’lerine olan talebin beklentilerin üzerinde seyrettiğini ve bunun önümüzdeki yıllarda Bitcoin’in finansal sistemdeki rolünü daha da güçlendireceğini açıklamıştı. Bu haber, Mow’un görüşleriyle paralel şekilde, kurumsal ilginin kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
