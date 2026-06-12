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Hedera (HBAR)

Hedera ağında 5 milyar dolarlık fark dikkat çekti! Görünmeyen veriler ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hedera’da kamuya açık veriler ile şirket rakamları arasında milyarlarca dolarlık fark öne çıktı.
  • 🏢 Açık panolar 64,5 milyon doları gösterirken RedSwan ağı üzerinde 5 milyar doların üzerinde varlık bulunduğunu bildirdi.
  • 📘 Bu farkın, yalnızca doğrulanmış yatırımcılara açık güvenlik tokeni yapısından kaynaklanabileceği konuşuluyor ve $HBAR fiyatı 0,075 ile 0,081 dolar aralığında izleniyor.
  • 🏛️ Hedera cephesinde düzenleme temasları sürerken piyasada gözler hem ABD görüşmelerine hem teknik seviyelere çevrildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Hedera ekosisteminde gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna ilişkin tartışmalar yeniden hız kazandı. Kamuya açık veri panoları ağ üzerinde tokenleştirilmiş gayrimenkul büyüklüğünü 64,5 milyon dolar olarak gösterirken, ekosistem kaynaklı paylaşımlar bunun çok daha üzerinde bir hacme işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kamudaki veriler ile şirket verileri arasındaki fark
2 Özel arz yapısı görünürlüğü sınırlıyor
3 Düzenleme temasları ve fiyat görünümü izleniyor

Kamudaki veriler ile şirket verileri arasındaki fark

HBAR, haberin yazıldığı sırada 0,078 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte değer kaybetti. Fiyat hareketi 0,075 ile 0,081 dolar aralığında sıkışık kalırken, işlem hacminin de zayıf seyrettiği aktarıldı.

X Finance Bull tarafından X platformunda yapılan paylaşım, Hedera’daki gerçek dünya varlığı ekosistemine yeniden dikkat çekti. Paylaşımda, kamuya açık RWA takip panolarının ağdaki toplam tokenizasyon faaliyetini tam olarak yansıtmadığı savunuldu.

Kamuya açık RWA verileri Hedera üzerinde 64,5 milyon dolarlık tokenleştirilmiş gayrimenkul gösteriyor. Buna karşılık RedSwan verileri 5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe işaret ediyor ve takip panolarında görülen tablo ile ağdaki fiili varlıklar arasında önemli bir fark bulunduğu öne sürülüyor.

Paylaşılan bilgilere göre, açık panolarda Hedera üzerindeki tokenleştirilmiş gayrimenkul değeri yaklaşık 64,5 milyon dolar seviyesinde yer alıyor. Buna karşın RedSwan CRE ile ilişkilendirilen rakam 5 milyar doların üzerine çıkıyor.

Houston merkezli RedSwan CRE, ticari gayrimenkul tokenizasyonuna odaklanan bir platform olarak biliniyor. Hedera’nın resmi bilgilerinde, şirketin ağ üzerinde kurumsal nitelikte 5 milyar dolardan fazla gayrimenkulü tokenleştirdiği belirtiliyor. Platformun bu hacmi önümüzdeki 36 ay içinde 25 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği de kaydedildi.

Mini sözlük: Güvenlik tokeni arzı, hisse, borçlanma aracı veya gelir hakkı gibi düzenlemeye tabi finansal hakları blokzincir üzerinde temsil eden token yapısını ifade eder. Bu tür ürünler çoğu zaman yalnızca doğrulanmış yatırımcılara açıldığı için kamuya açık piyasa panolarında sınırlı biçimde görünebilir.

Özel arz yapısı görünürlüğü sınırlıyor

Şirketin yönetiminde yer alan CEO Edward Nwokedi’nin daha önce Cushman & Wakefield bünyesinde üst düzey görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. Platform ayrıca 13 binden fazla yatırımcıya ulaştığını, ABD, Afrika ve Körfez pazarlarına odaklanan fonlar yönettiğini bildiriyor.

2023 yılında RedSwan’ın Dubai merkezli bir müşteriden 4 milyar dolarlık portföy aldığı belirtildi. Orta Doğu’daki 36 karma kullanımlı mülkten oluşan bu portföyün Cushman & Wakefield tarafından değerlenip RedSwan’ın Hedera tabanlı platformunda tokenleştirildiği ifade edildi.

Tartışmanın odağında ise bu büyüklüğün neden birçok kamuya açık RWA panosunda yer almadığı bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu varlıklar, düzenlemeye tabi güvenlik tokeni arzları şeklinde yapılandırıldı ve yalnızca doğrulanmış yatırımcılara sunuldu.

Düzenleme temasları ve fiyat görünümü izleniyor

Tokenizasyon başlığının yanında Hedera’nın ABD’deki düzenleme görüşmelerine katılımını artırdığı da görüldü. Ağın, yaklaşık 200 kuruluşun destek verdiği Clarity Act koalisyonuna katıldığı belirtildi. Bu girişim, dijital emtialar ve piyasa yapısına ilişkin daha net kurallar oluşturulmasını savunuyor.

Aynı dönemde Hedera temsilcilerinin Blockchain Association tarafından düzenlenen temas programına katıldığı, etkinlik kapsamında 52 ABD Senatosu ofisiyle sektörün düzenleyici çerçevesi ve piyasa yapısı üzerine görüşmeler planlandığı aktarıldı. Piyasa tarafında ise HBAR’ın son bir haftada yaklaşık yüzde 9 gerilediği, 0,084 ile 0,10 dolar aralığının direnç, 0,075 dolar seviyesinin ise destek olarak takip edildiği belirtildi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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