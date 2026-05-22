RIPPLE (XRP)

XRP’de kısa vadeli direnç 1,47 dolar, düşüş sinyalleri güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP'de 1,47 doların altında satış baskısı devam ediyor.
  • 📉 Kısa süreli yükselişler boğa tuzağına dönebilir ve fiyat hızlıca tekrar gerileyebilir.
  • 📊 Teknik göstergeler hem piyasada alıcıların hem de hacmin zayıf olduğunu işaret ediyor.
  • ⚡ Kritik gelişme: Direnç aşılamazsa $XRP ’de yeni bir düşüş dalgası başlayabilir.
XRP, son dönemde 1,36 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu seviye kritik bir direnç bölgesi olan 1,47 doların altında kalıyor. Kripto para piyasasında yapılan analizler, kısa vadede yukarı yönlü bir hareket olasılığı bulunsa da genel görünümün zayıf kaldığına işaret ediyor.

1,47 doların altında baskı devam ediyor

XRP, yıl içinde gördüğü en yüksek seviyelerden gerileyerek, önemli kabul edilen 1,47 dolar eşiğinin altına indi. Teknik olarak 1,47 dolar, Fibonacci analizinde ana destek alanı olarak izleniyor ve fiyat şu anda bu noktanın altında kaldığı için direnç görevi görüyor. Beklenti, fiyatın bu seviyeyi yeniden test edebileceği, ancak satış baskısının sürmesiyle geri çekilmenin devam edebileceği yönünde.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre XRP, gün içinde 1,36 dolardan işlem gördü. Piyasa değeri 84,48 milyar dolara ulaşan XRP’nin günlük işlem hacmi ise 1,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplamda 61,82 milyar adet XRP dolaşımda bulunuyor ve maksimum arz 100 milyar token ile sınırlı.

GöstergeGüncel DeğerKısa Yorum
Fiyat1,36 dolarKritik destek-üstü
Direnç (Kısa Vadeli)1,47 dolarGeri dönüş eşiği
Piyasa Değeri84,48 milyar dolarYüksek likidite
Dolaşımdaki Arz61,82 milyar XRPMaksimum arz: 100 milyar

Kısa vadeli yukarı dalga ‘boğa tuzağı’ olabilir

Analistler, XRP fiyatında kısa süreli bir toparlanma yaşanabileceğini, ancak bunun ardından yeniden sert bir düşüş gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Görüşe göre, fiyatın 1,47 dolara doğru hareketlenmesi halinde, bu bölgeden gelen satışlarla kısa süreli bir ‘boğa tuzağı’ oluşabilir. Yani yükseliş alıcıları piyasaya çekerken, ardından fiyatın tekrar gerilemesi bekleniyor.

“Kripto piyasası genelinde karmaşık bir düzeltme dönemi yaşanıyor; yakın gelecekte bir düşüş hareketi ihtimali oldukça yüksek ama bu düşüşten önce fiyatın kısa bir süre yükselerek piyasadaki açığa satış yapanları saf dışı bırakabileceği öngörülüyor.” — Finansal analizci Matthew Dixon

Teknik analizde dikkat çekilen diğer önemli direnç ise 1,87 dolar seviyesi. Ancak bu noktaya ulaşılması için piyasada hem daha güçlü alım baskısı hem de hacim artışı gerekecek.

Mini sözlük: Boğa tuzağı, piyasada fiyatın yükseliyormuş gibi görünerek yatırımcıları alıma teşvik etmesi, ardından fiyatın aşağı yönlü sert bir hareketle çoğu yeni alıcının zarar etmesine yol açmasıdır.

Teknik göstergeler zayıf seyrini sürdürüyor

XRP’nin günlük grafiğinde kullanılan MACD göstergesi hafifçe düşüş lehine sinyal veriyor. MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altında seyrediyor ve histogram verileri de orta hatta yakın olmakla beraber negatife işaret ediyor. Bu tablo, satış baskısının sürmekle birlikte şimdilik aşırıya kaçmadığını gösteriyor.

RSI (Göreceli Güç Endeksi), 42,46 düzeyinde ve ortalaması 50,94 civarında. Burada alıcıların henüz net şekilde hakimiyet kuramadığı, yani ivmenin nötrden zayıfa doğru kaydığı gözleniyor. RSI’nın 50’yi aşması hafif toparlanma sinyali olarak alınırken, 60 üzeri ise daha belirgin bir yükselişin önünü açabilir. Buna karşılık, 40 altına inilmesi halinde ise satışlarda artış gündeme gelebilir.

Fiyat 1,30 doların altına kırılırsa, düşüşün yeni bir evreye girmesi ve son düzeltme dalgasının hızlanması bekleniyor. Genel olarak XRP, 1,47 dolar altında kaldığı sürece zayıf-görünümlü bir seyre devam ediyor. Ancak kısa vadeli yukarı hareketler, dikkatli izlenmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

