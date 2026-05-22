Bitcoin 77 bin dolar bandında sıkıştı yatırımcılar 76 bin destek hattını izliyor

Bitcoin’in son günlerdeki fiyat hareketleri, 78 bin dolar direncine yaklaşırken satıcıların ağırlığını koruduğunu gösterdi. Gün içinde 77 bin 200 dolara kadar düşen BTC, son 24 saatlik dilimde hafif bir gerileme yaşarken, altcoin piyasasında da benzer bir baskı dikkat çekti. Piyasa genelinde son düşüşlerin ardından analistler, yaşanan geri çekilmenin kalıcı bir düzeltmeye mi işaret ettiğini yoksa uzun vadeli yükseliş trendinde geçici bir duraklama mı olduğunu tartışıyor.

Kısa vadede satış baskısı artıyor

Piyasa analizcisi TheTrueTradeDEX’in paylaştığı teknik değerlendirmeye göre, Bitcoin son olarak 78 bin 200 dolar seviyesini yukarı yönlü aşmayı başaramayınca kısa vadede yeniden satıcılı bir atmosfere döndü. Özellikle 15 dakikalık grafiklerde yapılan analizlerde, düşüş eğilimi ile karakterize edilen ‘Change of Character’ (CHoCH) yapısının sürdüğü belirtildi.

Analizde, “Bitcoin’de satış tarafı, güçsüz bir zirveden alınan reddin ardından baskıyı artırdı ve şu an için fiyatın 76 bin 600 – 77 bin 400 dolar aralığındaki talep bölgesine odaklanıldı. Bu aralık, bir sonraki sert geri çekilme yaşanmadan önce son önemli alıcı savunması olarak öne çıkıyor” vurgulaması yapıldı.

Analistler, 77 bin 200 doların altını gören bir kırılmanın satış hızını artırabileceğini, 76 bin dolar bölgesindeki güçlü likidite birikiminin ise ilk destek hattı olarak takip edildiğini aktarıyor. Buna karşın fiyatın yeniden 77 bin 400 doların üzerine çıkması kısa vadede alıcıları güçlendirebilir.

Teknik göstergeler karışık sinyaller üretmekte. MACD göstergesinin hala negatif bölgede olması satış baskısını desteklerken, son satış dalgasında bazı zayıflama emareleri de görülüyor.

Mini sözlük: Change of Character (CHoCH), fiyatlarda kısa vadeli yönün satıcıdan alıcıya veya alıcıdan satıcıya döndüğünü gösteren teknik analiz terimidir. Genellikle piyasanın kısa sürede yön değiştirebileceğine dair erken uyarı sunar.

Piyasa korkusu fiyatı baskılıyor

Bitcoin’in yanında genel kripto piyasasında temkinli bir hava hakim. 22 Mayıs sabah raporuna göre, piyasa katılımcılarının volatilite ve ani düşüşler nedeniyle endişesi artmış durumda. Analist Michael, mevcut durumu “korku piyasası” olarak değerlendiriyor.

Grafikler, Bitcoin’in 24 saatte %0,43, haftalık bazda ise %4,2 değer kaybederek 77 bin 232 dolarda işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, BTC’nin bundan önceki en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %39 daha aşağıda bulunduğu gözlemleniyor. Bitcoin’in mevcut fiyatına ilişkin güncel rakamlar CryptoAppsy ekranlarına yansıyan verilere göre 77 bin 249 dolar civarında bulunuyor.

“Bitcoin’in güncel fiyatı, piyasadaki korkunun bir göstergesi” değerlendirmesine yer verilirken, önceki döngülerde de benzeri duygu ortamlarından sonra toparlanmalar yaşandığı hatırlatıldı.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 28 puan seviyesinde ve açıkça ‘korku’ bölgesinde yer alıyor. Öte yandan, bazı uzun vadeli yatırımcıların bu zayıflamayı yapısal bir çöküşten ziyade, piyasadaki büyük döngülerin doğal bir düzeltmesi olarak gördükleri aktarılıyor. Bitcoin’e uzun vadeli olumlu yaklaşımıyla bilinen Michael Saylor da kısa vadeli dalgalanmalara rağmen iyimserliğini koruyor.

Teknik göstergeler kararsızlığa işaret ediyor

BTC piyasasında gözlemlenen dalgalanma, teknik göstergelerde de karışık bir tablo ortaya çıkarıyor. TradingView’un BTC için sunduğu genel teknik özet “Nötr” olarak raporlanıyor, yani piyasadaki alıcı ve satıcıların belirgin bir üstünlüğü yok.

Osilatörler, RSI’ın 46 seviyesinde olmasıyla yönsüz bir momentum çizerek kararsız piyasayı yansıtıyor. Stokastik %K göstergesi ise 22’de ve aşırı satım işaretine yaklaşsa da henüz alarm vermiyor.

MACD göstergesi satış sinyali üretirken, Momentum (10) ve Bull Bear Power göstergelerinde alım yönüne dönüşler dikkat çekiyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalara bakıldığında, EMA 10’un 78 bin 8 dolarda ve SMA 20’nin 79 bin 349 dolarda olduğu, fiyatın ise bu seviyelerin altında kaldığı gözlemleniyor. Bu tablo kısa vadeli düşüş baskısını doğruluyor.

Gösterge Kısa Vadeli Sinyal Orta Vadeli Sinyal Uzun Vadeli Sinyal Hareketli Ort. (EMA/SMA) Sat Al Sat RSI Nötr – – MACD Sat – –

Orta vadede ise EMA 50 (76 bin 805 dolar) ve SMA 50 (76 bin 423 dolar) seviyelerinde alış yönünde sinyal devam ettiğinden, temel destek yapılarına dikkat çekiliyor. Fakat EMA 200 (81 bin 639 dolar) ile SMA 200’ün (80 bin 794 dolar) hala satış tarafında sinyal üretmesi, Bitcoin’in güçlü bir yükseliş yakalaması için üst dirençleri aşması gerektiğini gösteriyor.

Uzun vadeli yapı güçlü kalmaya devam ediyor

Kısa vadede yaşanan dalgalanmaya rağmen, bazı uzmanlar 2026 yılı fiyat beklentilerinde olumlu görüşlerin devam ettiğini paylaşıyor. Özellikle 60 bin – 65 bin dolar bandındaki destek bölgesinin, büyük resimde BTC’nin yükseliş döngüsünü sürdürebilmesi adına kritik olduğu belirtiliyor.

Analizler, mevcut düzeltmenin geçmiş döngülerde görülen uzun vadeli testlere benzer olduğunu, BTC’nin bu yapısından halen ödün vermediğini gösteriyor. Eğer Bitcoin bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse, ilerleyen aylarda daha üst seviyeler hedeflenebilecek.

Analizlerden birinde, “BTC her döngüde benzer davranışı tekrar ediyor gibi görünüyor ve fiyat 60-65 bin dolar kırılım bölgesinde tutundukça yeni yükselişler için zemin hazır” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, kritik destek bölgesinin kaybedilmesi halinde fiyatın 30 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği de hatırlatıldı.

Altcoinler yatay seyre uyum gösteriyor

Bitcoin’in yön bulmakta zorlandığı son günlerde, kripto piyasasının geri kalanında da baskılı bir seyir hakim. Birçok uzman, Bitcoin net bir yükseliş ivmesi yakalamadıkça altcoinlerin de toparlanmakta güçlük çekeceğini belirtiyor.

BTC’nin 77 bin dolar çevresinde yatay hareketi sürerken, yatırımcıların daha seçici davranması ve yalnızca güçlü teknik yapıya sahip coinlere ilgi göstermesi ön plana çıkıyor.

Kısa vadede piyasanın aşağı yönde 76 bin dolar likidite bölgesine inip inmeyeceği veya yukarıda güçlü dirençlerin tekrar kırılıp kırılmayacağı, tüm kripto varlıklar için önümüzdeki yönü tayin edecek.