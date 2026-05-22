Bitcoin balinaları 500 BTC taşıdı ETF’lerde beşinci günde 101 milyon dolarlık çıkış

Kripto para piyasalarında Bitcoin fiyatı 77.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Son günlerde ise hem kurumsal yatırımcılardan hem de büyük transferleriyle bilinen balina cüzdanlarından gelen işaretler karışık bir tablo sunuyor.

Büyük Bitcoin transferleri dikkat çekiyor

Onchain Lens’in zincir üstü analizine göre, bu hafta iki yeni açılan cüzdan toplamda 500 BTC aldı. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 38,84 milyon dolar seviyesinde. Transfer işleminin kaynağı olarak Galaxy Digital firmasının cüzdanı öne çıktı.

Ayrıca bir başka cüzdan, FalconX üzerinden 809 BTC transferi aldı. Bu cüzdanın iki adresinde toplamda şu anda 1.583,6 BTC bulunuyor ve buna denk gelen değer 124,42 milyon doları buldu.

Onchain Lens’in aktardığına göre, “Büyük hacimli bu transferler genellikle yüksek sermayeli kişi ya da kuruluşların organize pozisyon almalarını gösteriyor.”

Mini sözlük: Balina (Whale), kripto para piyasasında büyük meblağlarda coin bulunduran ve tek başına yaptığı alım veya satımlarla fiyatı etkileyebilen yatırımcılar ya da kuruluşlar için kullanılan bir terimdir.

Fiyat dar bantta hareket ediyor

Analistler, Bitcoin’in son günlerde 75.000 ile 78.500 dolar aralığında sıkıştığına dikkat çekiyor. CoinGecko verilerine göre BTC’nin güncel fiyatı 77.619,46 dolar; bu, 24 saatte yüzde 0,84, haftalık bazda ise yüzde 4,25 düşüş anlamına geliyor. İşlem hacmi ise yaklaşık 26 milyar dolar oldu.

Teknik analist Ted, Bitcoin’in 75.000–76.000 dolar aralığında güçlü bir destek bulduğunu ve bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 79.500–80.000 dolara yükseliş potansiyelinden söz ediyor. IT Tech ise, 77.600 doların üzerinde yapılan çıkışların kısa sürede reddedildiğini ve fiyatın dar bir bantta kaldığını vurguladı.

IT Tech’in gözlemlerine göre, fiyat 76.014 ile 78.453 dolar arasında dalgalanıyor. Beş gün içinde yedi defa al-sat sinyalinin değişmesi ise piyasanın yön konusunda kararsız olduğunu gösterdi. Özellikle 76.400–77.600 dolar arasında yoğun işlem hacmi oluşurken, satıcılar 77.600 doların üzerini, alıcılar ise 76.000 dolar seviyesini koruyor.

Bant Altı Bant Üstü Son Fiyat 24S Değişim (%) Haftalık Değişim (%) 76.014 $ 78.453 $ 77.619,46 $ -0,84 -4,25

ETF çıkışları piyasada baskı oluşturuyor

Wu Blockchain’in, Sosovalue verilerine dayandırdığı rapora göre, 21 Mayıs’ta spot Bitcoin ETF’lerinde toplam 101 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece üst üste beşinci gün çıkış yaşandı. Aynı gün spot Ethereum ETF’lerinde ise 32,58 milyon dolarlık çıkış görülürken, bu fondaki çıkış zinciri dokuz güne ulaştı.

Günün öne çıkan bir diğer gelişmesinde, Solana ETF’leri ise genel eğilimi tersine çevirip 3,85 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu gelişmeler, farklı yatırımcı grupları arasındaki tutarsız eğilimleri öne çıkardı. Balina transferleri ve ETF hareketleri, piyasanın kısa vadede yön bulmaya çalıştığı bir döneme işaret ediyor.