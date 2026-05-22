Bitcoin fiyatı üç ayda 84 bin BTC’lik eski cüzdan satışı ve ETF talebiyle sıkıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Eski balina cüzdanlarından 38.400 BTC satışı fiyatı sıkıştırdı.
  • Kurumlar ve ETF’ler Nisan ve Mayıs’ta toplam 44 bin BTC topladı.
  • Uzmanlar, büyük hacimli satışların tezgahüstü işlemlerle gizli yürütüldüğünü belirtiyor.
  • 🧐 Kritik nokta: Eski arz bitince kurumsal talep $BTC fiyatını yukarı çekebilir.
Bitcoin fiyatı, son haftalarda güçlü kurumsal alımlara rağmen 78 bin ila 82 bin dolar aralığında sıkışık bir seyir izliyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin ve büyük şirketlerin sürdürdüğü tarihi boyuttaki alımlara karşın, piyasada gözlenen yatay hareketliliğin arka planında ise eski dönemlere ait uzun süre hareketsiz kalmış büyük cüzdanlardan yapılan BTC transferleri olduğu belirtiliyor.

Kurumsal BTC alımları rekor seviyeye çıktı

Strategy şirketi, son bir hafta içinde ortalama 80.985 dolar fiyatla 24.869 adet Bitcoin satın aldı. Şirketin elindeki toplam BTC miktarı 843.738’e ulaşırken, bunun toplam piyasa değeri 63,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 17 Mayıs’ta şirketin CEO’su Michael Saylor yeni bir alım sinyali verirken, takipçiler şirketin o hafta 15.466 BTC daha eklediğini tahmin ediyor.

Spot Bitcoin ETF’leri ise yalnızca Nisan ayında dokuz işlem gününde yaklaşık 19 bin BTC topladı. BlackRock’un IBIT ürünü, lansmanından bu yana 66 milyar doları aşan bir fon girişine ulaştı. ETF ürünleri 1 Mayıs’ta tek seansta 630 milyon dolarlık alım yaptı, Mayıs’ın ilk iki gününde ise toplam giriş 1,1 milyar doları buldu.

Halving sonrasında madenciler artık her ay yaklaşık 13.500 BTC çıkarabiliyor. Kurumların aylık BTC talebi ise 50.000’e yaklaşarak arz-talep dengesini kurumlar lehine çeviriyor gibi görünüyor.

Yatay fiyat hareketinin nedeni: Eski balina satışları

Ancak fiyat, bu yoğun talebe karşın haftalardır 78 bin ile 82 bin dolar bandında seyrediyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni, eski balina olarak tanımlanan, uzun süredir hareketsiz kalan ve erken dönemde BTC biriktiren cüzdanlardan yapılan büyük satışlar. Alphractal adlı analiz şirketinin verilerine göre, son 21 işlem gününün 14’ünde bireysel yatırımcılar nette alım yaptı; balina cüzdanları ise satış tarafındaydı. Bu durum, toplu bir kâr realizasyonu veya piyasadan çekilmeden ziyade, sistematik bir dağıtım stratejisi biçiminde değerlendirilmekte.

ETF ve şirket alımlarına rağmen fiyatın sabit kalması, eski balina cüzdanlarından tezgahüstü (OTC) piyasasında yapılan sessiz satışlarla açıklanıyor. Böylece borsalar üzerindeki arz baskısı sınırlı kalıyor.

11 Mayıs’ta 2013 yılından kalan hareketsiz bir cüzdan 500 BTC aktardı. Ayrıca, Whale Alert’e göre 2026 yılı içinde yedi yıldan daha uzun süredir inaktif kalan cüzdanlardan çıkarılan coinlerin yüzde 72’si doğrudan tezgahüstü işlemlerle hareket etti. Halving sonrası geçen sürede, beş yıl ve üzeri süredir dokunulmayan 47 adet cüzdandan toplamda 38.400 BTC taşındı. Bu miktar, üç aylık ETF talebine denk bir büyüklüğe sahip.

Bu süreçte ETF alıcıları, erken dönem Bitcoin sahipleri için adeta bir çıkış likiditesi işlevi görüyor. Arz ve talebin bu şekilde dengelenmesi, fiyatın dar bantta seyretmesine neden oluyor.

Mini sözlük: Tezgahüstü (OTC) işlemler, alıcı ile satıcı arasında doğrudan ve genellikle büyük tutarlarda gerçekleştirilen, borsa dışı kripto para transferleridir. Bu işlemler fiyatları dengesiz şekilde etkilemeden büyük transfer olanağı sağlar.

KaynakBTC Alımı/SatışıTarih/AralıkHareketin Etkisi
Strategy (şirket)24.869 BTC satın aldı17 Mayıs haftasıPiyasa talebini artırdı
ETF’ler19.000 BTC satın aldıNisan 2026Fon girişini yükseltti
Eski cüzdanlar38.400 BTC satış2026’ya kadarArz baskısını dengeledi

Arz baskısı bitince fiyat artabilir

Alphractal’ın analizlerine göre, eski balina cüzdanlarından yapılan satışlar sona erdiğinde, kurumsal talebin karşısında anlamlı bir arz kalmayacak. Liveliness, Coin Days Destroyed ve Days at Profit gibi zincir üstü ölçütlerin de bu noktada aynı trende hareket edeceği öngörülüyor. O zamana dek Bitcoin’in 78 bin–82 bin dolar bandındaki dalgalı seyri devam edecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

