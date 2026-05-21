Harvard Ethereum ETF hisselerini bir çeyrek tuttuktan sonra tamamen sattı

Harvard Üniversitesi’nin varlık yönetim birimi, 2026 yılının ilk çeyreğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu resmi belgede, Ethereum’a bağlı tüm ETF yatırımlarını elden çıkardığını açıkladı. Bu gelişme, üniversitenin geçtiğimiz çeyrekte toplam 87 milyon dolar değerindeki Ethereum ETF hisselerini satarak bu alandaki pozisyonunu tamamıyla kapattığını ortaya koydu.

Harvard’ın Ethereum ETF satış kararı

Harvard Üniversitesi’nin varlık yönetimi, kripto paralara yönelen büyük kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor. Son SEC dosyasında ise, özellikle BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ETF’si üzerinden elde ettiği Ethereum bağlantılı hisselerin tamamını elinden çıkardığı görüldü. Harvard, bu hisseleri sadece bir çeyrek süreyle portföyünde tuttu ve ardından hızlıca sattı. Satışa ilişkin belgede gerekçe açıklanmamış olsa da, birçok analist bu adımı kripto piyasasına yönelik değişen algıların bir yansıması olarak yorumluyor.

Mini sözlük: Harvard Management Company, Harvard Üniversitesi’nin yaklaşık 52 milyar dolarlık varlığını yöneten, ABD’nin en büyük üniversite fonlarından biridir. Fon, genellikle geleneksel finans ve farklı varlık sınıflarına yatırım yapmasıyla bilinir, son yıllarda ise kripto paralara olan ilgisini artırdı.

Harvard’ın satışlarının ardından hem Ethereum hem de Bitcoin ETF’lerinde önemli değişiklikler gözlemlendi; üniversite fonu, bir çeyrekten kısa sürede Ethereum ETF’sinden tamamen çekildiği gibi, Bitcoin’de de portföy küçültmeye gitti.

Bitcoin pozisyonunda kısmi azalma

Aynı dönemde Harvard’ın Bitcoin pozisyonunda da küçülmeye gittiği görüldü. Ellerindeki Bitcoin ETF hisselerinden yaklaşık 2,3 milyon adetini sattı. Ancak satışa rağmen Harvard fonunun BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF’sinde 3 milyonun üzerinde hisseyle 117 milyon dolarlık önemli bir varlığı bulunmaya devam ediyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara yönelik tutumu, piyasadaki dalgalanmalar ve kurumsal strateji değişiklikleri açısından yakından izleniyor.

Varlık Satılan Hisse Kalan Hisse Kalan Değer (USD) Ethereum ETF Tümü (87 milyon $) 0 0 Bitcoin ETF 2,3 milyon 3 milyon+ 117 milyon $

Ethereum fiyatındaki sert düşüş ve vakıftaki değişiklikler

Ethereum cephesinde ise, 2025 Ağustos ayında yaklaşık 5 bin dolar seviyesini gören fiyatın, yıl içinde yüzde 50’nin üzerinde değer kaybettiği dikkat çekti. Bu değer kaybı, Ethereum Vakfı içinde yaşanan bir dizi ayrılıkla da paralellik gösteriyor. 2026 yılında vakıftan sekiz araştırmacı ve çalışan ayrıldı; Julian Ma ve Carl Beek’in son ayrılıkları, bu alanda istikrarsız bir dönemin yaşandığını düşündürüyor.

Nisan ayında deneyimli araştırmacı Josh Stark da vakıftan ayrılanlar arasına katıldı. 2025 başında başlayan yönetim değişikliklerinden sonra, Mart ayında yayımlanan yeni vakıf belgesinde ise, merkeziyetsizlik, gizlilik, açık kaynak ve sansüre direnç vurgusu öne çıktı. Topluluk ise bu değişiklikleri farklı şekillerde değerlendirdi.

Gazeteci Laura Shin, Ethereum Vakfı’nın temel ilkelerine bağlı kalmasının olumlu olduğunu belirtirken, vakfın token ekonomisi ve fiyat performansına da daha fazla önem vermesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

Harvard’ın son SEC başvurusunda ortaya çıkan satışlar, Ethereum ekosisteminde son dönemde yaşanan dalgalanmaların ve vakıf içi gelişmelerin kurumsal yatırımcılar üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.