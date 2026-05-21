ABD’de 2026 ara seçimleri için Blockchain Leadership Fund’dan 10 adaya destek kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nde dijital varlıklar ve blockchain teknolojisine yönelik politika geliştirmeyi amaçlayan Blockchain Leadership Fund, 2026 yılında yapılacak ara seçimler için destekleyeceği adayları açıkladı. Duyuruda, fonun dört Senato ve altı Temsilciler Meclisi adayına resmi olarak destek verdiğine yer verildi.

Kripto sektöründen siyasetçilere doğrudan destek

Blockchain Leadership Fund’ın yayınladığı listeye göre, Alabama, Montana ve Ohio eyaletlerindeki ABD Senatosu yarışlarında Barry Moore, Kurt Alme ve Jon Husted desteklenen isimler arasında yer aldı. Temsilciler Meclisi için ise Georgia’da Houston Gaines ile Jim Kingston, Texas’ta Jon Bonck, Minnesota’da Angie Craig, Maryland’de Adrian Boafo, Texas’ta Christian Menefee ve Kuzey Karolina’da Don Davis’e destek verileceği belirtildi.

Fonun öne sürdüğü adaylar, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partiden seçilmiş oldu. Anchorage Digital’in temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin finansal teknolojide ve geleceğin finans sistemlerinde liderliğini sürdürmesi için iki partili yapıcı katılımın kritik olduğu” vurgulandı. Şirket ayrıca sorumlu inovasyonun teşvikini ve kripto varlıkların düzenleyici çerçeveye dahil edilmesini desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Anchorage Digital’in temsilcisi, “Yapıcı ve iki taraflı katılımın, ABD’nin uluslararası finansal teknolojide liderliğini koruması açısından büyük önem taşıdığını düşündüklerini; sorumlu yenilikçiliği ve ekosisteme güveni arttıran politika yapımını desteklemeye devam edeceklerini” ifade etti.

Mini sözlük: Blockchain Leadership Fund, Amerika’da dijital varlıklar ve blokzinciri politikalarını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir siyasi fon komitesidir. Hem adaylara doğrudan bağış yapabilen hem de bağımsız harcama yoluyla seçimleri etkileyebilen hibrit bir PAC (Political Action Committee) olarak faaliyet gösterir.

Seçimlerde rekor harcama, medya kampanyaları ve kripto fonları

Fonun açıklamasında, seçimlere kadar “sorumlu dijital varlık politikalarını” destekleyen başka siyasi isimlerin de ilerleyen haftalarda listeye eklenebileceği bildirildi. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre Blockchain Leadership Fund bugüne kadar 175 bin dolar topladı; bu meblağın 100 bin doları Anchorage Digital’den, 75 bin doları ise Chainlink Labs’tan geldi. Kuruluşun mart ayında duyurusu yapılırken Chainlink Labs ve Anchorage Digital’in arkasında olduğu belirtildi.

Destek açıklaması, adayların bazı eyaletlerdeki ön seçimlerde başarı gösterdiği döneme denk geldi. Georgia’da Jim Kingston ile Houston Gaines Cumhuriyetçi ön seçimi kazanırken, Alabama’da Barry Moore çoğunluk sağlayamadığı için ikinci tura kaldı. Bu adaylar ve yakın rakipleri ise seçim kampanyalarında önemli miktarda finansal destek gördü.

Yalnızca bu üç isim için Fairshake bağlantılı Defend American Jobs PAC tarafından toplam 8,5 milyon dolar tutarında medya harcaması yapıldı. Georgia’daki Jon Bonck için ise 350 bin dolarlık ek medya desteği sağlandı. Ayrıca, Fairshake’in diğer bir PAC’ı olan Protect Progress ise Christian Menefee’nin Texas’taki ikinci tur mücadelesinde 4,1 milyon dolar, Adrian Boafo’nun Maryland kampanyası için ise 2 milyon doların üzerinde medya harcaması yaptı.

Desteklenen Aday Destekleyen PAC/Fon Harcanan Tutar (USD) Seçim Bölgesi Jim Kingston Defend American Jobs PAC 8.5 milyon (toplam üç aday için) Georgia Jon Bonck Defend American Jobs PAC 350 bin Georgia Christian Menefee Protect Progress PAC 4.1 milyon Texas Adrian Boafo Protect Progress PAC 2 milyon+ Maryland

Texas Senato yarışı: Ken Paxton’a kripto desteği ve Trump’ın açıklaması

Texas’ta birincil Parti Senato adaylığı için yarış devam ederken, kripto sektörünün fonları da harekete geçti. Cantor Fitzgerald ile Anchorage Digital’den destek alan ve 11 milyon dolarlık bir bütçeye sahip Fellowship PAC, Federal Seçim Komisyonu’na Texas Başsavcısı Ken Paxton’ın Senato adaylığını desteklemek için 500 bin dolar harcayacağını bildirdi. Geçtiğimiz ay, Fellowship fonunun Paxton’ın medya kampanyalarından desteğini geçici olarak çektiği ancak yeni kararla yeniden destek başlatıldığı kayda geçti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde, Truth Social üzerinden Ken Paxton’a desteğini bildirdi ve mevcut senatör John Cornyn’in karşısında Paxton’ı tercih ettiğini açıkladı. Demokrat Parti’nin Texas adayı James Talarico ise mart ayında ön seçimi kazandı; Paxton ve Cornyn arasındaki ikinci turda galip gelen aday, Talarico’ya rakip olacak.