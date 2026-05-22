Dogecoin haftalardır yatay seyirde, kritik 0,15 dolar hedefte

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de 0,15 dolar hedefli kritik bir aralık ön plana çıktı.
  • Günlük ve haftalık grafiklerde fiyat, uzun zamandır dar bantta seyrediyor.
  • Surf İndikatörü DOGE’nin yeniden güç topladığına dair sinyal verdi.
  • 🔥 Ama asıl takip edilen seviye, olası bir kırılmada $DOGE için 0,15 dolar bandı olacak.
Dogecoin son dönemde dar bir fiyat aralığında hareket ederken, yatırımcılar 0,15 dolar seviyesindeki olası kırılma ihtimaline odaklanıyor. Teknik göstergeler, son haftalarda fiyatın 0,088 dolar bölgesindeki temel desteğin üzerinde tutunduğunu ve henüz kesin bir yükseliş onayı gelmediğini gösteriyor. Piyasanın mevcut görünümü, alıcıların fiyatı yukarı taşımak için güç topladığını işaret ederken, güçlü bir momentum eksikliği dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Uzun konsolidasyonun ardından yeni dirençler gündemde
2 Haftalık grafikte Surf göstergesinden yeni sinyal

Uzun konsolidasyonun ardından yeni dirençler gündemde

Dogecoin, günlük grafikte aylardır yatay bir bantta işlem görüyor. BitGuru tarafından paylaşılan analizde, fiyatın kısa süreli bir yükselişle daha önceki yüksek seviyenin üzerine çıktığı ve ardından tekrar konsolidasyon aralığına döndüğü görülüyor. Bu hareketle beraber, yukarı yönlü likiditenin toplandığı ve fiyatın daha dar hareket etmeye başladığı belirtiliyor.

Grafikte öne çıkan yeni direnç bölgesi, 0,127 ile 0,131 dolar aralığında yer alıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir yükselişin gerçekleşmesi halinde öncelikle 0,14 dolara, ardından da asıl hedef olan 0,15 dolara doğru bir ivme yaşanabileceği aktarılıyor.

Ancak mevcut durumda, fiyatın kesin bir kırılma gerçekleştirebilmesi için daha yüksek işlem hacmi ve momentum gerekiyor. Aksi halde, mevcut aralık altında 0,088 dolar bandı önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

Haftalık grafikte Surf göstergesinden yeni sinyal

Dogecoin haftalık grafikte de dikkatle izleniyor. Surf adlı analiz platformunun paylaştığı sinyallere göre, 2026 Şubat ile Nisan ayları arasında DOGE için yeni bir “Surf İndikatörü” sinyali görüldü. Bu tür bir sinyal, en son 2022 Haziran-Eylül döneminde, DOGE’nin dip oluşum sürecinde ortaya çıkmıştı.

Surf İndikatörü, fiyatın baskı altında olduğu dönemlerde alıcıların güç toplamaya başladığını göstermesiyle biliniyor. Ancak, bu tür teknik göstergeler tek başına yükselişi garanti etmez; daha çok uzun vadeli yön değişimi için uygun zeminin oluştuğunu haber verir.

Mini sözlük: Surf İndikatörü, özellikle kripto para piyasalarında fiyat hareketlerinin ivme ve alım-satım gücündeki değişimleri tespit etmek için kullanılan yardımcı bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar tarafından genellikle trend dönüşümünü öngörmek amacıyla takip edilir.

DOGE yakın zamanda 0,095 dolar seviyesinden toparlanma hareketi denedi. İlk önemli direnç olarak 0,12 dolar; ardından ana hedef olan 0,15 dolar öne çıkıyor. Tersi bir durumda ise fiyatın önce 0,075 dolara, ardından 0,061 dolara kadar geri çekilmesi ihtimali masada. Analistler, şu an piyasadaki yapıların erken birikim sürecine işaret ettiğini, ancak fiyatın net şekilde dirençleri aşarak yükselişi doğrulamasının beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

BitGuru ve Surf’un analizlerine göre, Dogecoin mevcut konsolidasyon aralığında güç toplamaya çalışırken, yukarı hareketin onaylanması için 0,127 dolar üzerindeki fiyatlanmanın kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Yatırımcıların önümüzdeki süreçte 0,14 ve özellikle 0,15 dolar seviyelerine odaklanması gerektiği vurgulanıyor.

DestekDirençAna hedefDüşüşte takip edilecek destekler
0,088 $0,127–0,131 $0,15 $0,075 $ / 0,061 $
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
