DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de RSI kırılımı sonrası %8’lik kritik direnç gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de haftalık RSI kırılımı sonrası %8’lik direnç yeniden test ediliyor.
  • RSI üçgen formasyonundan yukarı çıkarak fiyat hareketi öncesi alıcıları hareketlendirdi.
  • Yeni günlük kapanış 0,0987 dolar üstünde olursa kısa vadeli yükselişin önü açılabilir.
  • 📊 Kritik veri: Alt bölgeyi koruyamayan $DOGE, 0,0850 – 0,0800 aralığına çekilebilir.
COINTURK

Dogecoin, haftalık kapanışa yaklaşırken, fiyatın seyri kadar, güçlü hareketlerin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Göreli Güç Endeksi (RSI) üzerinde oluşan yeni bir kırılma sinyaliyle gündeme geldi. Özellikle kripto para analistleri ve aktif trading toplulukları bu gelişmeyi yakından izliyor. Geçmiş Dogecoin döngülerinde benzer RSI kırılımlarının dikkat çekici yükselişlere zemin hazırladığı göz önünde bulunduruluyor.

1 Teknik göstergelerde yeni sinyal
2 Direnç ve destek seviyeleri
3 Haftalık kapanış önem taşıyor

Teknik göstergelerde yeni sinyal

Son haftalarda Dogecoin’in haftalık RSI değeri, daralan bir üçgen içinde sıkışıyordu. Kripto para analisti Trader Tardigrade bu sıkışmanın üst banda doğru kırıldığını grafik üzerinden öne çıkardı. RSI’daki bu tür kırılmalar, fiyat hareketi tam netleşmeden önce piyasada ivme değişikliklerine işaret edebiliyor. Özellikle geçmişte Dogecoin’de benzer formasyonlar, işlem hacmindeki artışla beraber kayda değer yukarı yönlü hareketleri tetiklemişti.

Trader Tardigrade, “Dogecoin RSI daralan bir üçgen içine sıkışmıştı ve şimdi yukarı kırılmaya başladı.” değerlendirmesini paylaştı.

Analistlerin dikkat çektiği diğer bir unsur ise satış baskısının haftalık grafikte zayıflamış olması. Alıcılar son dönemde daha güçlü görünüyor, ancak Dogecoin’in 2021’deki rekor seviyelerinin hâlâ oldukça altında işlem gördüğünü de hatırlatmak gerekiyor. RSI üzerindeki sinyal henüz tam bir trend dönüşümüne işaret etmiyor; bu nedenle caution vurgusu öne çıkıyor.

Direnç ve destek seviyeleri

Dogecoin fiyatı günlük grafikte 0,096 dolar seviyelerinde hareket ediyor. CryptoAppsy verilerine göre, son düşüş trendinin ardından Mart ortasından bu yana fiyat, 0,090 ile 0,0987 dolar aralığında sıkıştı ve kısa vadeli bir denge kurdu. Özellikle 0,0987 dolar seviyesi, kısa vadede önemli bir direnç olarak takip ediliyor. Bu seviye üzerinde bir günlük kapanış, teknik görünümü olumluya çevirebilir ve yeni alıcıların piyasaya dahil olmasına neden olabilir.

Yukarı yönlü hareketin devamı halinde, 0,1033 ve 0,1060 dolar dirençleri sıradaki duraklar olarak öne çıkıyor. Bu eşiğin üzerinde ise, 0,1106 dolar seviyesi piyasada daha güçlü bir satıcı bölgesine karşılık geliyor. Yatırımcılar, bu bölgede kar satışlarının artabileceğini değerlendiriyor.

Aşağı yönlü riskler ise net şekilde tanımlı. Son haftalarda 0,0900 dolar bandı, birçok kez destek olarak çalıştı. Eğer fiyat bu seviyenin altına silinecek olursa, 0,0850 ila 0,0800 dolar arasındaki alanın gündeme gelmesi, kısa süreli taban oluşumunu boşa çıkarabilir.

Haftalık kapanış önem taşıyor

Analistler, haftalık mumun RSI kırılımını teyit edecek şekilde kapanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Şayet haftalık kapanış RSI kırılım bölgesinin üstünde gerçekleşirse, kısa vadede ivme artışının sürmesi mümkün. Tersine, kapanış bu bölgenin altında kalırsa kırılımın geçersiz sayılabileceği ve fiyatın yeni bir yatay bantta kalabileceği ifade ediliyor.

Dogecoin’in teknik eğilimleriyle ilgili belirsizlik sürerken, orta ve uzun vadeli yatırımcılar potansiyel hareketlilik için RSI göstergesinin yanı sıra fiyatın kritik seviyelerdeki tutumunu da dikkate alıyor. Önümüzdeki günlerde hem haftalık kapanış hem de RSI davranışı Dogecoin piyasasında yön arayışını netleştirebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
