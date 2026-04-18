Strategy temettü takvimini iki haftada bire çekmeye hazırlanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨Strategy iki haftada bir temettü ödeme planıyla piyasada dikkat çekti.
  • 🎯Amaç fiyat dalgalanmasını azaltıp bitcoin alımlarını düzenli kılmak.
  • 📊STRC, sektöründe ilk olacak yarı aylık temettüyle öne çıkıyor.
  • 📌Temettü takvimindeki bu yenilik, portföydeki $STRC için yeni fırsatlar demek.
Bitcoin odaklı kurumsal yatırım şirketi Strategy, süresiz ayrıcalıklı sermaye aracı Stretch için temettü ödeme sıklığını aylıktan iki haftada bire indirmeyi gündemine aldı. Şirketin paylaştığı yatırımcı sunumunda duyurulan bu değişikliği ilk olarak 8 Haziran’da yapılacak hissedar oylaması belirleyecek. Eğer öneri onaylanırsa, ilk iki haftada bir ödeme 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

STRC’da fiyat dalgalanmalarını azaltmayı hedefliyor

Strategy tarafından; Stretch (STRC) sahiplerine sunulan temettü oranı yüzde 11,5 seviyesinde sabit tutulacak ve toplam yıllık ödeme yükümlülüğü şu anki gibi 1,2 milyar dolar olarak kalacak. Getirinin ödeme şekli değişirken, STRC yatırımcıları temettüyü artık ayda bir yerine yaklaşık her iki haftada bir cepte görecek.

Şirketin sunumuna göre, STRC’de her temettü hakkı kapanış (ex-dividend) tarihinden sonra fiyat ortalama 0,45 dolar geriliyor. Yatırımcının portföyü paritedeki eski değerine yaklaşık iki haftada dönüyor. Genellikle temettü tarihinde hisse fiyatı, ödenecek temettü kadar düşüyor.

Strategy sunumunda, “Yarı aylık ödemeye geçiş, fiyat hareketlerini daha dengeli hale getirerek hisse senedinin 100 dolarlık nominal değerine yakın kalmasına destek olurken, şirketin fon toplamada devamlılığını artırmayı amaçlıyor” ifadesine yer verdi.

STRC paylarının 100 doların altına inmesi, şirketin piyasa üzerinden yeni hisse ihraç ederek bitcoin alımı için kaynak yaratmasını engelliyor. Fiyatların daha dengede tutulmasıyla, bu sürecin daha düzenli işlemesi hedefleniyor.

Dalgalanmanın azatılması ve yatırımların sürekliliği

İki haftada bir temettü ödenmesiyle birlikte, fiyatlarda yaşanan ani dalgalanmaların ve toparlanma gecikmelerinin önüne geçilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin, yeniden yatırıma dönüştürülen temettülerin gecikmesini azaltacağı ve ay boyunca yapılan bitcoin alımlarını daha istikrarlı bir şekilde yayacağı belirtiliyor.

Yatırımcı sunumunda, ödeme takvimindeki bu değişikliğin ABD’de yaygın olan iki haftalık maaş alma döngüsüyle de uyumlu olduğu vurgulandı. Ayrıca daha sık giriş-çıkış imkânı sağlayan bu yapı sayesinde, hissedarlar açısından oynaklığın azaltılması amaçlanıyor.

Piyasa etkisi ve mevcut durum

Strategy’nin verilerine göre, STRC’de 2025 Ağustos’tan 2026 Mart’a kadar ortalama dalgalanma oranı yüzde 13 seviyesindeydi. Ancak Mart–Nisan 2026 döneminde bu oran yüzde 2’ye kadar geriledi. Sunumda bu düzelmenin, ödeme sistemindeki değişikliğin etkisiyle ortaya çıkabileceği görüşüne de yer verilenler arasında.

Önerinin kabul edilmesi halinde, STRC pazardaki ilk iki haftada bir temettü ödeyen ayrıcalıklı pay olma unvanını da alacak. Halihazırda pazarda üç aylık temettü ödeyen 921 ve aylık ödeyen 32 farklı ayrıcalıklı pay bulunuyor. Nasdaq kuralları gereği, temettü ilanı ile hak ettiği tarih arasında en az 10 gün olması zorunluluğu devam edecek.

Son olarak, STRC’nin 15 Nisan’daki temettü tarihinden sonra değerinin 99 doların altına gerilediği aktarıldı. Bu düşüşün bir doların üzerine çıkması, şirketin fiyatlarda yaşanan oynaklığı azaltma niyetini bir kez daha ön plana çıkardı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana’da wXRP dönemi başladı, ilk kez DeFi uygulamalarında işlem görüyor

Truss’tan Bitcoin vurgusu: Sterlin zayıflarken merkezileşmeye tepki büyüyor

Bitcoin 78.000 doları kısa sürede aştı, 762 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti

XRP bir haftada yüzde 8 yükseldi, kritik 1,44 dolar direnci testte

Bitcoin kritik 79.000 dolar seviyesine hızlı yaklaştı, yeni tepe sinyali güçlendi

Strategy’nin temettü adımı ile MSTR hisselerinde yüzde 12’lik sert yükseliş

Günün en çok konuşulanları ve güncel on-chain alarmların bize söyledikleri

