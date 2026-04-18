Alcoa’dan New York’ta dev satış: Kapalı alüminyum tesisi Bitcoin için el değiştiriyor

ABD’nin en büyük alüminyum üreticisi konumundaki Alcoa, uzun süredir kapalı olan Massena East adlı fabrikanın satışında sona yaklaştı. Şirketin CEO’su Bill Oplinger, New York Digital Investment Group (NYDIG) ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın yıl ortasında sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. 1888 yılında kurulan ve dünya genelinde birden çok alüminyum tesisine sahip Alcoa, son yıllarda faaliyet göstermeyen varlıklarını elden çıkarma stratejisiyle biliniyor.

Enerji altyapısı Bitcoin madencilerine cazip geliyor

Massena East tesisi, 2014 yılında yüksek maliyetler ve uluslararası rekabet gerekçesiyle kapatıldı. Ancak tesisin barındırdığı elektrik altyapısı ile Bitcoin madencileri ve veri merkezi yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Alüminyum fabrikaları kesintisiz çalışmak üzere kurulduğu için, yıllardır kullanılmayan bu tesiste halen güncel ve kapsamlı bir enerji dağıtım ağı bulunuyor.

Bu tür altyapıya sahip eski endüstriyel binalar, enerji ağından yeni bağlantı almak için gereken yıllarca beklemeyi ortadan kaldırabiliyor. Böylece, Bitcoin madenciliği gibi yüksek elektrik tüketen faaliyetler için stratejik avantaj sunuyor.

Hidroelektrik erişimi öne çıkıyor

Massena East’in bir diğer avantajı ise New York Eyaleti Enerji Otoritesi üzerinden hidroelektrik kaynağına doğrudan erişimi olması. Şirketler açısından hem maliyetleri düşüren hem de karbon içermeyen enerji sağlayan bu imkân, tesisin yeni sahipleri tarafından kritik bir unsur olarak değerlendirilmekte.

Yenilenebilir enerjiye ve sürdürülebilirliğe yönelen veri merkezi ve kripto para işletmeleri için bu tür tesisler öne çıkıyor. Özellikle New York bölgesindeki hidroelektrik kapasitesine sahip endüstriyel alanlar, son dönemde büyük yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Sektördeki büyük değişim

Alcoa’nın bu adımı, endüstriyel tesislerin yeni nesil dijital yatırımlar için dönüştürülmesine dair genel eğilimin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu yılın başlarında Century Aluminum tarafından Kentucky’deki bir alüminyum fabrikasının TeraWulf’a satılması da benzer bir örnek oluşturdu. TeraWulf’un burada yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka desteği sunacak bir dijital altyapı kampüsü kurma planları, sektördeki dönüşümü hızlandırıyor.

Alcoa ve NYDIG arasındaki bu anlaşmanın, bölgedeki eski endüstriyel varlıkların dijital ekonomiye hizmet edecek biçimde geri dönüştürülmesine öncülük etmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, altyapısı hazır olan bu tip tesislere yönelik talep, dijital teknolojilerin ve kripto para sektörünün büyümesiyle birlikte daha da artabilir. Yatırımcılar, enerji maliyetlerini ve zaman kaybını en aza indirecek fırsatlar arıyor.

New York’un Massena bölgesi, sahip olduğu enerji imkânlarıyla yalnızca Bitcoin madencileri değil, yüksek performanslı veri merkezi yatırımları için de tercih ediliyor. Alcoa’nın atacağı adım, gelecekte benzer alanlarda yaşanacak dönüşümlerin işareti olarak gösteriliyor.