Biri unutulmadan diğeri… AAVE Coin’de hack düşüşü

  • Kelp DAO sözleşmesi istismar edildi ve saldırgan 116.500 RSETH bastı.
  • Saldırgan yapay rsETH’yi Aave V3’e teminat olarak yatırdı ve bunun karşılığında gerçek ETH ile stablecoinler borçlandı. Kaybın boyutu 290 milyon doların üzerinde.
  • Önümüzdeki saatlerde AAVE 94-88 dolar aralığına gerileyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Solana ağının en popüler DeFi protokolünün hacklenmesinin ardından şimdi de yeni bir saldırı oldu. Kripto para yatırımcıları bir süredir böylesi büyük hack saldırıları görmüyordu ancak şimdi biri unutulmadan başka bir büyük saldırı yaşanıyor. AAVE aniden düşüş yaşarken kaybın boyutu 200 milyon doları aştı.

Kelp DAO hack olayı

Aave V3 ve Aave V4 üzerindeki rsETH piyasalarının dondurulmasına neden olan Kelp DAO saldırısı rsETH’nin sömürülmesine neden oldu. Saldırgan, rsETH basarak buna karşı ETH borçlandı ve fonları Tornado Cash kullanarak gizledi. Saldırının ardından AAVE %10 düşüş yaşarken ETH fiyatı da güne %3 kayıpla devam ediyor.

rsETH piyasaları saldırı fark edildiğinde dondurulsa da Lookonchain bu süreçte 116.500 RSETH (294 milyon dolar) basıldığını tespit etti. Saldırgan tarafından basılan tokenler karşılığında 106.467 ETH borç alındı. Kelp DAO rsETH sözleşmelerini mainnet ve birkaç L2’de duraklattıklarını açıkladılar ve son duyurularını 5 saat önce yaptılar. Henüz bir zarar tazmin programı veya zararın toplam boyutuyla ilgili resmi açıklama yok.

AAVE Coin düşüşü

Ether restaking likidite token’ı olan rsETH yatırımcıların ETH yatırıp karşılığında rsETH tokeni alarak kazanç elde etmesini sağlıyordu. Saldırgan, mint mekanizmasında bir açık buldu ve gerçek staking (teminat) ether sağlamadan büyük miktarda rsETH basabildi. Yani havadan para bastı.

Sonra bu yapay rsETH’yi Aave V3’e teminat olarak yatırdı ve bunun karşılığında gerçek ETH ile stablecoinler borçlandı. Aave bunu sorunsuz kabul etti çünkü listelenmiş bir token ve görünürde hiçbir sorun yoktu. Aave pozisyonları likide etmek istediğinde, teminat değersizdi. Sonuç “kötü borç” denen ödenmemiş borç AAVE’ye kaldı. İşte bu noktada ETH borç verenler için sorun oluyor: Aave’de ödenmemiş kayıplar, Safety Module aracılığıyla tüm likidite sağlayıcıları arasında paylaşılıyor. Kayıplar bu tamponu (likidite yastığı) aşarsa, borç verenler ödünç verdikleri varlıkların seyreltilmesiyle farkı üstleniyor. Tam da bu yüzden AAVE saldırının ortaya çıkmasıyla çift haneli düşüş yaşadı.

100 dolar eşiğini hem genel piyasa hissiyatı hem de büyük ölçüde hack olayının etkisiyle kaybeden AAVE şimdi 17 Nisan zirvesinin yaklaşık %15 altında. Eğer satışlar devam ederse önümüzdeki saatlerde 94-88 dolar aralığına gerileyebilir.

05:05 Güncelleme: Aave Multisig Guardian, kredi piyasalarındaki WETH’i dondurdu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
