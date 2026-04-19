ABD-İran müzakereleri ne oldu? Savaş tekrar mı başlıyor?

Kripto para yatırımcıları için Trump göreve geldiğinden bugüne kripto dışı gündem grafikleri çok daha fazla etkiliyor. Tarifelerle kripto para piyasaları 1 yılı aşkın süre meşgul edildi. Şimdi de İran gerilimi yatırımcıları jeopolitik uzmanına dönüştürüyor. Bitcoin fiyatı karşılıklı açıklamalar geldikçe dalgalanıyor.

ABD-İran gerilimi

Dün erken saatlerde Trump boğazın açılmasından memnuniyeti ilan etmiş Çin Devlet Başkanı Xi’nin de bundan hoşnut olduğunu açıklamıştı. Ardından çok iyi haberler aldık diyen Trump nükleer sorununun çözüldüğünü ima etti. Kısa süre sonra da “Çarşamba gününe kadar bir anlaşma olmazsa ateşkes uzamayabilir, abluka sürecek” dedi. Normal şartlarda hafta sonunda müzakere için tarafların bir araya gelmesi gerekiyordu.

Bunun yerine UKMTO Umman’ın 25 deniz mili kuzeydoğusunda bir gemiye saldırı olduğunu açıkladı. İran Başkan Yardımcısı Aref peşi sıra “boğazın yönetiminden biz sorumluyuz” dedi.

“Ya müzakere masasında haklarımızı verirler ya da savaş alanına gireriz.” – Aref

UKMTO’nun raporunun ardından ABD yetkilileri Devrim Muhafızlarının Cumartesi erken saatlerden itibaren ticari gemilere en az 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

“İran, savaş kesin olarak sona erene ve bölgede kalıcı barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği kontrol etmeye kararlıdır. Düşman deniz ablukası uyguladığı sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak kabul edecek ve Hürmüz Boğazı’nın şartlı ve sınırlı açılmasını engelleyecektir. “-İran’ın En Üst Düzey Ulusal Güvenlik Kurulu

Peki devamında ne oldu? Trump “boğazı tekrar kapatmak istediler, çok iyi görüşmeler yapıyoruz, İran bize şantaj yapamaz” diyerek yakından büyük haberler göreceğimizi söyledi. Gündem baş döndürüyor ve açıklamalar 180 derece zıt çünkü Trump Cuma günü her şey çözülmüş gibi konuşuyordu. Cumartesi gününe geldiğimizde her şey tepe taklaktı.

WSJ Hindistan bayraklı gemilere İran’ın saldırılarının ardından “ABD İran bağlantılı gemilere çıkarma yapmaya hazırlanıyor” diyerek içeriden kaynaklara dayandırdığı raporunu paylaştı. İran gölge filo ile petrol ticaretine devam ettiğinden Trump bu gemilerin engellenip para akışının durmasını istiyor.

IRGC Donanması Cuma günü Trump’ın yaptığı açıklamaların zıddı şekilde açıklama yaptı.

“Hürmüz Boğazı’na yaklaşmak düşmanla işbirliği yapmak olarak değerlendirilecektir. Gemiler ve sahipleri IRGC Donanması’nın yayınladığı haberleri takip etmelidir. Trump’ın Hürmüz Boğazı hakkındaki açıklamaları geçerli değildir. Hürmüz Boğazı’ndaki uyarıları dikkate almayan her gemi hedef alınacak. Hürmüz Boğazı, İran gemilerine yönelik ABD ablukası kaldırılana kadar Cumartesi öğleden sonra itibarıyla kapatıldı. ABD Donanması, İran gemilerine saldırırsa ağır bir darbe alacak.”

Ghalibaf ve Arakçi daha yapıcı açıklamalar yapsa da İran’ın askeri kanadı neredeyse müzakereleri bile inkar edecek noktada.

Peki güncel durum ne? Arakçi boğazın ateşkes bitene kadar ticari gemilere tamamen açık olduğunu ilan etti. Aynı dakikalarda Mücteba Hamaney “İran donanması savaşa hazır” diyerek rest çekti. Ghalibaf ise şunları söyledi;

“ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydettik, ancak hâlâ önemli bir mesafe var. ABD veya Siyonist oluşumun İran’a karşı bir daha savaş açmayacağına dair güvence almalıyız. ABD ve İran müzakere ekipleri artık birbirlerini daha pragmatik bir şekilde anlıyor. Boğazdan geçen tüm trafik bizim kontrolümüz altında. ABD’nin ablukası devam ederse, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş kısıtlanacak.”

Kripto paralar ne olacak?

CNN dün görüşmelerin Pazartesi İslamaba’da başlayacağını açıkladı. Ancak hafta içinde de Pazar günü görüşmelerin başlayacağından herkes emindi. İran’ın askeri kanadı henüz ikinci görüşmelerin olup olmayacağına karar verilmediğini söylerken İran’daki farklı kaynaklar yarın görüşme olabileceğini söylüyor. Trump’ın “rejim değişikliği” olarak ifade ettiği şey İran’ın askeri kanadıyla siyasi otoritesinin iyice birbirinden uzaklaşması olabilir. Fakat İran’ı siyaset değil Hamaney ve askeri kanat yönetiyor.

Peki hangi kanadın dediği olacak? Çarşamba gününe kadar bunun sınavı verilecek. Eğer Arakçi ve Ghalibaf müzakere masasını tekrar kurup ABD ile anlaşırsa askeri kanadın tüm açıklamaları boşa düşmüş olacak. Burada iç siyasetin dengelerinin gözetildiği de unutulmamalı. İran çok şey kaybetti ve askeri kanat petrol fiyatını yükseltmek dışında yaşadığı kayıplara karşı gerçek bir misilleme yapamadı.

Kripto paralar için önümüzdeki saatlerde özellikle Arakçi ve Ghalibaf cephesinden gelen açıklamalar önemli olacak. Piyasalar şimdilik İran’ın askeri kanadının savaşın tekrar başlayacağını ima eden, açıklayan son dakika duyurularını pek umursamıyor bunu 90 dolar civarında oyalanan petrol fiyatında görüyoruz.

Nitekim altın da dengeli.