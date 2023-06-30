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Kral kripto para birimi 20.000 doları ATH olarak belirlediğinde yatırımcılar artık yolun sonunun burası olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu çoğu erken dönem yatırımcının hayal bile edemeyeceği bir seviyeydi. Altcoinler devasa kazançlar elde etmiş hacimler o dönemin şartlarına göre büyük rekorlar kırmıştı. Aradan yıllar geçti ve 20.000 dolar artık yatırımcılar için başka şeyler ifade ediyor.

Kripto Paraların Geleceği

Zamanla rakamların doğurduğu algılar değişiyor. 2017-2018 dönemindeki boğa sezonunda 20.000 dolar boğayı simgelerken şimdi BTC 20.000 dolara düşerse artık sıfırlanabilir diyenler bile var. Enteresan ve bir o kadar da bize geleceği anlatıyor. Örneğin son boğa zirvesi olan 69.000 doların benzer bir muamele gördüğünü düşünelim. Belki de sonraki boğa sezonunda yaşadığımız şey bu olacak. Ana akım medyanın “60.000 doların altına düşen Bitcoin sıfıra gidiyor” manşetlerini göreceğiz.

Bu çerçeveden baktığımızda 6 haneli fiyat hedefi de kulağa pek uçuk gelmiyor. Özellikle altcoinler ETH hariç kümülatif değerde 2018 zirvesine kadar düşüp buradan sekmişken. Artık gerçek dipten dönen bir piyasanın ortasında gibiyiz.

Bitcoin 100 bin Dolar Olacak Mı?

Tarihsel veriler çok daha fazlasının gerçek olabileceğini söylüyor. Geçmiş elbette sihirli bir küreyle bize geleceği göstermez ama Bitcoin bu genç yaşında bunu hep başardı. Dipleri doğru tahmin eden popüler kripto analisti Kaleo da iddialı bir tahminde bulunuyor. 2021 yılında da aynı şeyi söylemişti “Bitcoin 100.000 dolar olacak” ancak olmadı. Tıpkı PlanB’nın 2021 Aralık ayında bunu göreceğiz dediği ve yanıldığı gibi.

Kaleo son piyasa değerlendirmesinde şunları söyledi;

“Sizce Bitcoin ne zaman 100.000 doların üzerine çıkar? Benim tahminim 2025’in başları. 2024’ün sonlarını görmek şok edici olmaz. Ne kadar erken olursa, 2025’te o kadar çok eğleniriz.”

Bitcoin‘in altı haneli rakamlara ulaşması için yaptığı zamanlama, Bitcoin’in Nisan 2024’te beklenen bir sonraki halving döneminden sonrasına denk geliyor.

O halde bu gece için bir güzel haber daha bırakalım. Kaleo’ya göre Bitcoin, geçmişte onun için büyük bir rallinin başlangıcını işaret eden NDX’e karşı düşüş trendinin üzerine çıkıyor.

“Bitcoin NDX’e karşı. Bu hala izlemek için en sevdiğim grafik karşılaştırmalarından biri. BTC tarihsel olarak, aşağıda gösterilenler gibi HTF (yüksek zaman dilimi) düşüş trendlerinin üzerine çıktığında teknolojiye karşı büyük ralliler gerçekleştirdi. İşte burada birikim yapıyorsunuz”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.