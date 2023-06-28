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Kripto para piyasaları bugün nispeten durgun ve 16:00’da Powell tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Fed Başkanının ABD ekonomisine dair önemli açıklamalar yapması beklenmiyor. Küresel ölçekte son durum değerlendirmeleri görebiliriz. Peki teknik grafikler altcoinler ve BTC için ne vadediyor?

Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri (TOTALCAP) 15 Haziran’da keskin bir sıçrama yaparak 980 milyar dolar seviyesini destek olarak doğruladı. Beş gün sonra, alçalan paralel kanaldan çıkarak 23 Haziran’da 1,17 trilyon dolarla zirveye ulaştı. Ancak, fiyat o zamandan beri biraz düştü ve 1,15 trilyon dolarlık direncin üzerine çıkmakta zorlandı.

TOTALCAP kırılırsa, 1,30 trilyon dolarlık direnç hedeflenebilir. Ve bu yıllık bazda yeni zirve anlamına gelecek. Altcoinler bu senaryoda çift haneli kazançlar elde edecektir. Ancak fiyat bölgesinin reddedilmesi halinde en yakın destek olan 980 milyar dolara doğru hızlı bir düşüş görme riskimiz bulunuyor.

Kripto Para Piyasası Grafikli Yorum

Bitcoin fiyatı 20 Haziran’da azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve üç gün sonra 31.431 dolar ile yeni yıllık zirvesini tescilledi. Ancak, fiyat kırılmaya rağmen 30.400 dolarlık direnç alanının üstünde kapanışlar yapamıyor. Fiyat kısa vadeli bir geri dönüşe başlarsa, en yakın destek 0,382 Fib seviyesinde 29.000 dolar olacaktır. Michael Poppe bugün 29.500 dolara doğru düşüş ihtimaline dikkat çekti.

BTC fiyatında endişe veren geri çekilme ihtimali kümülatif değerin 980 milyar dolara gerilemesine yardımcı olabilir. Bu da altcoinlerin 10 Haziran diplerine yakın seviyelere inmesi anlamına gelir. Önümüzdeki saatlerde Bitcoin boğalarının 30.400 dolar üstünde kapanışlar için bastırması gerekecek. Cuma günü gelecek ABD PCE verisi ve soğuyan ETF heyecanını hesaba katarsak kripto paralar için risk artıyor. Diğer taraftan dün dikkat çektiğimiz potansiyel riskler (ABD DOJ Binance davasına dahli, Genesis anlaşmasının başarıya ulaşamaması ve diğerleri) de piyasalardaki olumlu havayı dağıtabilir.

Şimdilik BTC 30.000 dolara yaklaştıkça altcoinler kabaca %5’lik düşüşler yaşadı.